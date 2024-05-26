Можно ли жить в Крыму без российского гражданства, — Чубаров
Крым живет в оккупации уже десять лет. Но возможно ли за это время до сих пор не поддаться оккупационным властям и не получить российское гражданство?
На этот вопрос в интервью Новини.LIVE ответил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В оккупированном Крыму без российского паспорта
Остаться жить в Крыму и не получить российское гражданство практически невозможно. Без документа РФ человек превращается в иностранца в собственном доме, говорит Рефат Чубаров.
"Сразу вступают нормы, по которым иностранец не может находиться на полуострове более 180 суток. Нужно уезжать и снова заезжать", — сообщил глава Меджлиса.
Украина же в свою очередь не осуждает людей, вынужденных получить российские документы в оккупации.
"Российские паспорта в оккупации мы называем навязанными и полученными по принуждению. И, кстати, Комитет ООН по правам человека принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных территориях тоже считает преступлением со стороны России. И нам нужно держаться именно такого подхода", — добавил Рефат Чубаров.
Напомним, в конце апреля Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание российского гражданства жителям временно оккупированного Крыма является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека.
Также отметим, что во временно оккупированном Энергодаре за отсутствие российского паспорта человека могут отправить на пытки.
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