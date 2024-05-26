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Можно ли жить в Крыму без российского гражданства, — Чубаров

26 мая 2024 05:03
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Можно ли жить в Крыму без российского гражданства
Паспорт Российской Федерации. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Крым живет в оккупации уже десять лет. Но возможно ли за это время до сих пор не поддаться оккупационным властям и не получить российское гражданство?

На этот вопрос в интервью Новини.LIVE ответил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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В оккупированном Крыму без российского паспорта

Остаться жить в Крыму и не получить российское гражданство практически невозможно. Без документа РФ человек превращается в иностранца в собственном доме, говорит Рефат Чубаров.

"Сразу вступают нормы, по которым иностранец не может находиться на полуострове более 180 суток. Нужно уезжать и снова заезжать", — сообщил глава Меджлиса.

Украина же в свою очередь не осуждает людей, вынужденных получить российские документы в оккупации.

"Российские паспорта в оккупации мы называем навязанными и полученными по принуждению. И, кстати, Комитет ООН по правам человека принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных территориях тоже считает преступлением со стороны России. И нам нужно держаться именно такого подхода", — добавил Рефат Чубаров.

Напомним, в конце апреля Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание российского гражданства жителям временно оккупированного Крыма является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека.

Также отметим, что во временно оккупированном Энергодаре за отсутствие российского паспорта человека могут отправить на пытки.

Крым
российские паспорта
паспорта
оккупация
документы
Чубаров

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