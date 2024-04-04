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Чи можна йти в ліси на Київщині через два роки після деокупації — відповідь ДСНС

4 квітня 2024 18:28
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Розмінування територій на Київщині - в ДСНС розповіли результати
У лісі на Київщині знайшли нерозірвану бойову частину Шахеда. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

За понад два роки повномасштабної війни заміновані території залишаються однією з наймасштабніших проблем по країні, адже розмінування потребує грошей і часу. Піротехніки зазвичай починають з найголовнішого — будинків, а потім переходять на дороги, поля і ліси. Але за цей час жоден регіон не може прозвітувати про успішне завершене розмінування, адже, за прогнозами експертів, на це треба десятки років. 

Яка ситуація з розмінуванням на Київщині і чи можна безпечно відвідувати місця відпочинку в лісах — в матеріалі Новини.LIVE.

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Розмінування Київщини 

"Ситуація щодо лісів і місць відпочинку — за два роки нічого не змінилося.  Там, де тривали активні бойові дії і була окупація, вихід в ліс досі заборонений", — сказала Новини.LIVE речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан. 

Вона нагадала, що розмінування відбувається в кілька етапів. Спершу піротехніки перевіряють житловий фонд та об'єкти критичної інфраструктури, аби відновити безпечне життя громадян.

Додамо, що після деокупації Київщини — Бучі, Ірпеня та інших міст, люди телефонували в ДСНС і записувалися в чергу на перевірку своїх будинків та квартир. 

Роми вивозять металобрухт із зруйнованого ірпінського ЖК
Ірпінь після деокупації. Фото: Новини.LIVE
Буча деокупація
Буча після деокупації. Фото: Соцмережі

"Тепер черги немає, що стосується інфраструктури і житлових будинків — все перевірено", — повідомили в ДСНС. 

Наступним етапом роботи піротехніків та саперів є розмінування сільськогосподарських територій — полів, фермерських господарств тощо. Це необхідно, аби забезпечити життєдіяльність держави, адже це їжа та економіка. 

Трактор підірвався на міні
Трактор підірвався на міні. Фото: з відкритих джерел 

На деокупованих територіях фермери не робили паузу в очікуванні закінчення війни, а на свій страх та ризик працювали. Нерідко це коштувало людям життя, адже по країні були ситуації, коли сільськогосподарська техніка підривалася на міні. 

розмінування
Розмінування поля. Фото: УНІАН
розмінування
Міни, які знайшли в полях. Фото: УНІАН

"Роботи з розмінування на Київщині досі тривають, але це ще етап полів та фермерських екосистем. Повністю не розміновано", — сказала Рубан. 

Отже, ще досі на Київщині не закінчено другий етап розмінування, а це означає, що до лісів та місць відпочинку не дійшли. Людям варто знати, що відвідувати такі території досі небезпечно. Адже зараз особлива спокуса сходити в ліс на прогулянку, оскільки хороша погода. 

Ірпінь
Пляж в Ірпені влітку 2023 року. Фото: Новини.LIVE

"Я можу сказати стосовно Київщини — наші піротехнічні підрозділи працюють і на сході, і в Миколаївській, Харківський, Запорізькій областях. Але є підрозділи, які працюють за заявками. План затверджує КМВА і ДСНС виконує", — підсумувала Рубан. 

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз передав Державній службі спеціального транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10. Зараз вона вже працює дистанційно та знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси на Миколаївщині.

Також представники Канади та Організації Об'єднаних Націй оголосили про передачу Україні важливого обладнання для розмінування територій.

Раніше ми писали, що соціал-демократична партія подала пропозицію до двох палат швейцарського парламенту, яка закріплює зобов’язання Швейцарії сприяти розмінуванню України. 

ДСНС
Київська військова адміністрація
Буча
Ірпінь
розмінування

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