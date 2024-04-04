Разминирование территорий в Киевской области - в ГСЧС рассказали результаты

В лесу в Киевской области нашли неразорванную боевую часть Шахеда. Фото: из открытых источников

За более чем два года полномасштабной войны заминированные территории остаются одной из самых масштабных проблем по стране, ведь разминирование требует денег и времени. Пиротехники обычно начинают с самого главного — с домов, а затем переходят на дороги, поля и леса. Но за это время ни один регион не может отчитаться об успешно завершенном разминировании, ведь, по прогнозам экспертов, на это нужно десятки лет.

Какая ситуация с разминированием в Киевской области и можно ли безопасно посещать места отдыха в лесах — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Разминирование Киевщины

"Ситуация по лесам и местам отдыха — за два года ничего не изменилось. Там, где продолжались активные боевые действия и была оккупация, выход в лес до сих пор запрещен", — сказала Новини.LIVE спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Она напомнила, что разминирование происходит в несколько этапов. Сначала пиротехники проверяют жилищный фонд и объекты критической инфраструктуры, чтобы восстановить безопасную жизнь граждан.

Добавим, что после деоккупации Киевщины — Бучи, Ирпеня и других городов, люди звонили в ГСЧС и записывались в очередь на проверку своих домов и квартир.

Ирпень после деоккупации. Фото: Новини.LIVE

Буча после деоккупации. Фото: Соцсети

"Теперь очереди нет, что касается инфраструктуры и жилых домов — все проверено", — сообщили в ГСЧС.

Следующим этапом работы пиротехников и саперов является разминирование сельскохозяйственных территорий — полей, фермерских хозяйств и т.д. Это необходимо для обеспечения жизнедеятельности государства, ведь это еда и экономика.

Трактор подорвался на мине. Фото: из открытых источников

На деоккупированных территориях фермеры не делали паузу в ожидании окончания войны, а на свой страх и риск работали. Нередко это стоило людям жизни, ведь по стране были ситуации, когда сельскохозяйственная техника взрывалась на мине.

Разминирование поля. Фото: УНИАН

Мины, найденные в полях. Фото: УНИАН

"Работы по разминированию в Киевской области до сих пор продолжаются, но это еще этап полей и фермерских экосистем. Полностью не разминировано", — сказала Рубан.

Итак, до сих пор на Киевщине не закончен второй этап разминирования, а это значит, что до лесов и мест отдыха не дошли. Людям следует знать, что посещать такие территории до сих пор опасно. Ведь сейчас особый соблазн сходить в лес на прогулку, поскольку хорошая погода.

Пляж в Ирпене летом 2023 года. Фото: Новини.LIVE

"Я могу сказать по Киевщине — наши пиротехнические подразделения работают и на востоке, и в Николаевской, Харьковской, Запорожской областях. Но есть подразделения, которые работают по заявкам. План утверждает КМВА и ГСЧС выполняет", — подытожила Рубан.

Напомним, что недавно Европейский Союз передал Государственной службе специального транспорта Украины систему разминирования DOK-ING MV-10. Сейчас она работает дистанционно и обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие боеприпасы на Николаевщине.

Представители Канады и Организации Объединенных Наций объявили о передаче Украине важного оборудования для разминирования территорий.

Ранее мы писали, что социал-демократическая партия подала предложение в две палаты швейцарского парламента, которая закрепляет обязательство Швейцарии способствовать разминированию Украины.