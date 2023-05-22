Мобілізація в Україні — чи можуть для служби звільняти засуджених

Українські військові під час шикування. Фото: колаж Новини.LIVE

До лав Збройних сил України можуть вступити всі бажаючі, навіть засуджені. Однак, все залежить від злочину, який вчинила людина.

Про це розповіла заступниця директора Регіонального центру з надання безплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Ольга Чорна.

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Зазначається, що згідно зі статтею 616 Кримінального процесуального кодексу України, деяких засуджених можуть забрати на службу до ЗСУ. Для цього необхідно звернутися до прокурора із заявою про скасування запобіжного заходу для подальшого призову на військову службу під час мобілізації. Але можуть це зробити лише ті, кого підозрюють або звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, а також обрали запобіжний захід (тримання під вартою).

Зазначимо, що такого права не мають:

особи, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України,

злочинці, яких обвинувачують в умисному вбивстві, зґвалтуванні, незаконному позбавленні волі чи викраденні людини.

Після цього прокурор:

розглядає клопотання;

оцінює відповідні ризики;

звертається з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до слідчого судді.

Надалі слідчий суддя або суд невідкладно розглядає клопотання прокурора і виносить рішення про запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді України розповіли, хто може втратити відстрочку від мобілізації. Одна із причин — звільнення військовозобов'язаного з посади у державній службі, підприємстві, установі чи організації.