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Могут ли осужденных освободить из-под стражи для службы в ВСУ

22 мая 2023 23:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация в Украине — могут ли для службы освободить осужденных
Украинские военные во время построения. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ряды Вооруженных сил Украины могут вступить все желающие, даже осужденные. Однако все зависит от преступления, которое совершил человек.

Об этом рассказала заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области Ольга Черная.

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Могут ли осужденных освободить из-под стражи для службы в ВСУ

Отмечается, что согласно статье 616 Уголовного процессуального кодекса Украины некоторых осужденных могут забрать на службу в ВСУ. Для этого необходимо обратиться к прокурору с заявлением об отмене меры пресечения для последующего призыва на военную службу во время мобилизации. Но могут это сделать только те, кого подозревают или обвиняют в совершении уголовного правонарушения, а также избрали меру пресечения (содержание под стражей).

Отметим, что такого права нет:

  • лица, подозреваемые в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины,
  • преступники, обвиняемые в умышленном убийстве, изнасиловании, незаконном лишении свободы или похищении человека.

После этого прокурор:

  • рассматривает ходатайство;
  • оценивает соответствующие риски;
  • обращается с ходатайством об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей к следователю судьи.

В дальнейшем следователь судья или суд безотлагательно рассматривает ходатайство прокурора и выносит решение о мере пресечения.

Напомним, недавно в Верховной Раде Украины рассказали, кто может потерять отсрочку от мобилизации. Одна из причин — увольнение военнообязанного с должности в государственной службе, предприятии, учреждении или организации.

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