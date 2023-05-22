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Хто може втратити відстрочку від мобілізації: відповідь Кабміну

22 травня 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні - хто може втратити відстрочку
Військовий призов. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання працівників від мобілізації та встановив, що певні підприємства, установи та організації можуть запобігти призову військовозобов'язаних. Проте слід зазначити, що військовозобов'язаний може втратити відстрочку і бути покликаним на службу.

Про це йдеться у постанові Кабміну, передає "24 Канал".

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Відповідно до постанови Кабміну №76, яка регулює порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, є певні обставини, за яких бронювання може бути анульовано.

По-перше, відстрочка від мобілізації припиняється після закінчення терміну бронювання для працівників. Крім того, відповідно до пункту 12 "Порядку бронювання військовозобов'язаних", бронь може бути анульована у таких випадках:

  • завершення виконання завдання мобілізації або його скасування від підприємства, інституту чи організації;
  • призупинення процесу виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг потреб Збройних Сил та інших військових формувань з боку відповідної структури (підприємства, установи чи організації);
  • втрата підприємством, установою чи організацією статусу, визначального їх критичну важливість функціонування економіки та підтримки життєдіяльності населення особливий період. Таке рішення може бути зроблено відповідним органом, який керує питаннями класифікації таких структур;
  • припинення функціонування державного органу, органу місцевого управління, компанії, установи чи організації;
  • звільнення військовозобов'язаного з посади у державній службі, підприємстві, установі чи організації.

Таким чином, ці умови визначають ситуації, за яких працівники можуть втратити бронювання та бути призваними на службу.

Нагадаємо, що в Україні продовжується воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки та можуть бути призвані до ЗСУ.

Також ми писали, що у мирний час білий квиток незалежно від зазначеної категорії означав, що особа непридатна до військової служби й не підлягає мобілізації. Проте за дії військового стану навіть наявність такого документа не гарантує звільнення від призову.

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