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Чи обмінюється ГУР та російські добровольці інформацією про події в Бєлгороді

24 травня 2023 21:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи обмінюється ГУР та російські добровольці інформацією про події в Бєлгороді
Добровольці легіону "Свобода Росії" Фото: legionliberty.army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

ЗМІ з'ясували, що українські військові обмінюються інформацією з "Російським добровольчим корпусом" та легіоном "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Таку інформацію підтвердили в українській розвідці.

Про це повідомляє видання Fanancial Times.

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Що відомо

"Звичайно, ми з ними спілкуємося. Звичайно, ми обмінюємося певною інформацією. І, можна сказати, навіть співпрацюємо", — сказав виданню представник ГУР Андрій Черняк.

Зазначається, що, таким чином, ГУР вперше визнало певну співпрацю української спецслужби з "Російським добровольчим корпусом" і легіоном "Свобода Росії".

Черняк також наголосив, що українські військові не брали безпосередньої участі в рейді, припускаючи, що це була власна ініціатива росіян.

"Вони бунтують", — підкреслив представник ГУР.

Крім того, він заперечив постачання Україною будь-якого озброєння російським добровольцям. За його словами, все західне озброєння, отримане українськими збройними силами, залишається під найжорсткішим контролем.

Нагадаємо, що 22 травня у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, Легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

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