Обменивается ли ГУР и российские добровольцы информацией о событиях в Белгороде

Добровольцы легиона "Свобода России" Фото: legionliberty.army

СМИ выяснили, что украинские военные обмениваются информацией с "Русским добровольческим корпусом" и легионом "Свобода России" в Белгородской области. Такая информация была подтверждена в украинской разведке.

Об этом сообщает издание Fanancial Times.

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"Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы обмениваемся определенной информацией. И, можно сказать, даже сотрудничаем", — сказал представитель ГУР Андрей Черняк.

Отмечается, что таким образом ГУР впервые признало определенное сотрудничество украинской спецслужбы с "Русским добровольческим корпусом" и легионом "Свобода России".

Черняк также подчеркнул, что украинские военные не принимали непосредственного участия в рейде, предполагая, что это была собственная инициатива россиян.

"Они бунтуют", — подчеркнул представитель ГУР.

Кроме того, он опроверг снабжение Украиной любого вооружения российским добровольцам. По его словам, все западное вооружение, полученное украинскими вооруженными силами, остается под жестким контролем.

Напомним, 22 мая в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, Легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".