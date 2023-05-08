Чи очікувати загострення на 9 травня: коментар заступниці Резнікова

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Telegram-канал Маляр

Неможливо на 100% спрогнозувати, чи буде загострення з боку росіян на 9 травня. Але бути готовими до чергового удару російських окупантів треба завжди.

Про це на своєму Telegram-каналі заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Прогноз на 9 травня

За словами Ганни Маляр, на 100% спрогнозувати дії російських окупантів на 9 травня неможливо.

"Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі — так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились", — констатувала Маляр.

Порада українцям

Втім, додала заступниця міністра оборони, імовірність загострень буде завжди, поки триватиме війна, незалежно від символічності дати.

"Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони", — наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк наголошувала, що рівень загрози ракетного удару 9 травня оцінюється як досить високий. Росіяни продовжують маневрувати, у них готові й спорядження, і ракетоносії. І навіть можуть до цієї дати переступити ту "червону" межу, за якою нібито знаходиться недоторканний запас власної безпеки.