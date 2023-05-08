Ожидается ли обострение на 9 мая: комментарий заместителя Резникова

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Telegram-канал Маляр

Невозможно на 100% спрогнозировать, будет ли обострение со стороны россиян на 9 мая. Но быть готовыми к очередному удару российских оккупантов надо всегда.

Об этом на своем Telegram-канале заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По словам Анны Маляр, на 100% спрогнозировать действия российских окупантов на 9 мая невозможно.

"То, что россияне любят даты и исторические параллели — да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились", — констатировала Маляр.

Совет украинцам

Впрочем, добавила заместитель министра обороны, вероятность обострений будет всегда, пока продолжится война, вне зависимости от символичности даты.

"Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне", — подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, ранее руководитель прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк отмечала, что уровень угрозы ракетного удара 9 мая оценивается как достаточно высокий. Россияне продолжают маневрировать, у них готовы и снаряжение, и ракетоносители. И даже могут к этой дате переступить тот "красный" предел, за которым якобы находится неприкосновенный запас собственной безопасности.