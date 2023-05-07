Українські військові знищили майже 700 окупантів за добу, — Генштаб
Зборойні сили України за минулу добу ліквідували понад пів тисячі російських військових. Росія також втратила і значну кількість техніки.
Про це повідомляє Генштаб.
Деталі
Українські захисники продовжують "знешкоджувати" російських окупантів. За минулу добу ЗСУ знищили 660 російських військових.
Не обійшлося і без втрати російської техніки:
- танків — 3723 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7248 (+10) од,
- артилерійських систем — 3010 (+18) од,
- РСЗВ — 554 (+2) од,
- засоби ППО — 306 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2572 (+18),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5952 (+16) од,
- спеціальна техніка — 380 (+5).
Російські війська продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих українських територіях. Відтак, у Старобільську українських громадян, які відмовляються отримувати російського паспорта, окупанти викидають із власних домівок.
Нагадаємо, упродовж минулого дня російські окупанти завдали 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Зруйновано та пошкоджено будинки мирних жителів, а також є постраждалі.