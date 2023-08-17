Чи підтримуватимуть країни Балтії України після війни: коментар експерта

Президент України Володимир Зеленський із литовським колегою Гітанасом Науседою. Фото: пресслужба ОП

Головними партнерами України серед колишніх республік СРСР є країни Балтії, бо вони добре пам'ятають кремлівську окупацію. З Україною ж їм нічого ділити, тому ці держави будуть підтримувати Україну і після завершення нинішньої війни.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Позиція балтійських країн пояснюється історично

За словами Петра Черника, те, що найактивнішими прихильниками і партнерами України серед колишніх республік СРСР є країни Балтії (Литва, Латвія і Естонія) – абсолютно логічно.

"Вони добре пам'ятають радянську окупацію, пам'ятають криваві події у Вільнюсі та Ризі на початку 1991 року", — підкреслив експерт, зазначивши, що для балтійських країн протидія Росії є логічним кроком у російсько-українській війні.

Одні із найщедріших партнерів

Петро Черник додав, що у перерахунку на відсотки від загального внутрішнього валового продукту (ВВП) саме країни Балтії допомагають Україні найбільше.

Так, загальний обсяг допомоги Естонії та Латвії ще на початку поточного року перевищив 1% ВВП цих країн — і це найвищий показник серед усіх західних партнерів України.

На третьому місці із близькими до цього показника даними розташувалася Литва. Саме країни Балтії із ще однією державою балтійського регіону, Польщею, виділили найбільше власних ресурсів для того, аби підтримати Україну у війні з російським агресором.

Що буде після війни

Зважаючи на нещодавнє протистояння польських та інших центральноєвропейських партнерів транзиту українського зерна, виникає питання — якими будуть відносини України та країн Балтії після війни.

Петро Черник наголосив, що у випадку із Литвою, Латвією і Естонією подібних неприємних історій чекати не варто.

"Ці країни — наші абсолютні союзники, у нас немає з ними спільного кордону, територіальних проблем та інших нюансів, які могли б зіпсувати ці відносини. Тому країни Балтії будуть допомагати Україні, підтримувати її на шляху до євроатлантичної інтеграції і після завершення війни", — запевнив експерт.

Нагадаємо, що на початку серпня Литва оголосила, що у черговому пакеті військової допомоги Україні будуть передані ракетні комплекси NASAMS, протидрони, матеріально-технічне обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення.