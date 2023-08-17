Будут ли страны Балтии поддерживать Украину после войны : комментарий эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Фото: пресс-служба ОП

Главными партнерами Украины среди бывших республик СССР являются страны Балтии, потому что они хорошо помнят кремлевскую оккупацию. С Украиной же им нечего делить, потому эти государства будут поддерживать Украину и после завершения нынешней войны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Позиция балтийских стран объясняется исторически

По словам Петра Черника, то, что наиболее активными сторонниками и партнерами Украины среди бывших республик СССР являются страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) — абсолютно логично.

"Они хорошо помнят советскую оккупацию, помнят кровавые события в Вильнюсе и Риге в начале 1991 года", — подчеркнул эксперт, отметив, что для балтийских стран противодействие России является логичным шагом в российско-украинской войне.

Одни из самых щедрых партнеров

Петр Черник добавил, что в пересчете на проценты от общего внутреннего валового продукта (ВВП) именно страны Балтии помогают Украине больше всего.

Так, общий объем помощи Эстонии и Латвии еще в начале текущего года превысил 1% ВВП этих стран, и это самый высокий показатель среди всех западных партнеров Украины.

На третьем месте с близкими к этому показателю данными расположилась Литва. Именно страны Балтии с еще одним государством балтийского региона, Польшей, выделили больше собственных ресурсов для того, чтобы поддержать Украину в войне с российским агрессором.

Что будет после войны

Ввиду недавнего противостояния польских и других центральноевропейских партнеров транзита украинского зерна возникает вопрос — какими будут отношения Украины и стран Балтии после войны.

Петр Черник подчеркнул, что в случае с Литвой, Латвией и Эстонией подобных неприятных историй ждать не стоит.

"Эти страны — наши абсолютные союзники, у нас нет с ними общей границы, территориальных проблем и других нюансов, которые могли бы испортить эти отношения. Поэтому страны Балтии будут помогать Украине, поддерживать ее на пути к евроатлантической интеграции и после завершения войны", — заверил эксперт.

Напомним, что в начале августа Литва объявила, что в очередном пакете военной помощи Украине будут переданы ракетные комплексы NASAMS, противодроны, материально-техническое оборудование, кровати и многое другое обеспечение.