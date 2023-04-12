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Чи постачав Єгипет озброєння рф: США відкрили карти

12 квітня 2023 02:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи постачав Єгипет озброєння рф: США відкрили карти
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Susan Walsh / Associated Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Наразі США не бачать ознак того, що Єгипет постачає зброю росії у війні проти України. Вашингтон вважає Каїр важливим партнером у сфері безпеки.

Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Деталі

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї", — заявив Кірбі.

Він наголосив, що Єгипет був і залишається важливим партнером США у сфері безпеки.

Зазначається, що інформація щодо можливих постачань зброї Єгиптом росії з'явилася в документах розвідки Сполучених штатів, які потрапили в мережу.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет. Потім їх таємно доправити до рф.

Також раніше ми повідомляли, що людина, яка опублікувала у Discord засекречену інформацію США щодо стану армії України, могла бути дитиною. Вона хотіла вразити своїх підписників.

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