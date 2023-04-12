Чи постачав Єгипет озброєння рф: США відкрили карти

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Susan Walsh / Associated Press

Наразі США не бачать ознак того, що Єгипет постачає зброю росії у війні проти України. Вашингтон вважає Каїр важливим партнером у сфері безпеки.

Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Читайте також:

Деталі

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї", — заявив Кірбі.

Він наголосив, що Єгипет був і залишається важливим партнером США у сфері безпеки.

Зазначається, що інформація щодо можливих постачань зброї Єгиптом росії з'явилася в документах розвідки Сполучених штатів, які потрапили в мережу.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет. Потім їх таємно доправити до рф.

Також раніше ми повідомляли, що людина, яка опублікувала у Discord засекречену інформацію США щодо стану армії України, могла бути дитиною. Вона хотіла вразити своїх підписників.