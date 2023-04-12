Чи постачав Єгипет озброєння рф: США відкрили карти
Наразі США не бачать ознак того, що Єгипет постачає зброю росії у війні проти України. Вашингтон вважає Каїр важливим партнером у сфері безпеки.
Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї", — заявив Кірбі.
Він наголосив, що Єгипет був і залишається важливим партнером США у сфері безпеки.
Зазначається, що інформація щодо можливих постачань зброї Єгиптом росії з'явилася в документах розвідки Сполучених штатів, які потрапили в мережу.
Нагадаємо, що за даними американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет. Потім їх таємно доправити до рф.
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