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Людина, яка злила секретні дані США щодо стану ЗСУ, може бути дитиною: деталі

11 квітня 2023 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Людина, яка злила секретні дані США щодо стану ЗСУ, може бути дитиною: деталі
Будівля Міністерства оборони США. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Людина, яка опублікувала у Discord засекречену інформацію США щодо стану армії України, могла бути дитиною. Вона хотіла вразити своїх підписників.

Про це повідомляє Associated Press.

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Деталі

Видання AP поспілкувалося з людиною, яка сказала, що була учасником чат-групи Discord, в якій кілька місяців з'являлися "злиті" документи. Вона розповіла, що їй 18 років, однак відмовилася назвати своє ім'я.

Учасник групи Discord зазначив, що він спілкувався з іншими людьми, у тому числі з особою, яка "зливала" документи.

"Ми не могли повірити, що відбувається", — сказав учасник чат-групи.

Людина, яка спілкувалася з виданням, заявила, що її основною мотивацією для спілкування зі ЗМІ було очистити репутацію третьої особи, яка використовує псевдонім "Лукка". Публікації Лукки, що містять багато документів, широко поширювалися в соціальних мережах.

"Лукка "це просто дитина". Він просто постійно публікував це, щоб возитися з людьми", — наголосив користувач Discord.

Він вирішив не називати особу, яка спочатку завантажила документи на Thug Shaker Central або підтверджувати інформацію, що ця людина працювала ця особа на уряд США.

Учасник чат-групи наголосив, що якщо цю особу заарештують, то він має копії "понад сотні" сторінок документів.

Він додав, що хоче захистити своїх співрозмовників у чаті та готовий "злити" секретні документи, якщо O.G. арештують їх.

Нагадаємо, у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Також ми писали, Юсов заявив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.

Додамо, виток певної частки конфіденційної інформації про Збройні Сили України не спричинить серйозних проблем обороноздатності України і її підготовки до контрнаступу. Однак спецслужби багатьох країн-партнерів вимушено проведуть внутрішні перевірки.

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