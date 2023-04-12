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Поставлял ли Египет вооружение России: США открыли карты

12 апреля 2023 02:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поставлял ли Египет вооружение России: США открыли карты
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Susan Walsh / Associated Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пока США не видят признаков того, что Египет поставляет оружие россии в войне против Украины. Вашингтон считает Каир важным партнером в сфере безопасности.

Об этом сообщает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы не видели никаких признаков того, что Египет оказывает военную помощь России в виде летального оружия", — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что Египет был и остается важным партнером США по безопасности.

Отмечается, что информация о возможных поставках оружия Египтом россии появилась в попавших в сеть документах разведки Соединенных штатов.

Напомним, что по данным американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет. Затем их тайно доставить в РФ.

Также ранее мы сообщали, что человек, опубликовавший в Discord засекреченную информацию США о состоянии армии Украины, мог быть ребенком. Он хотел поразить своих подписчиков.

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