Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи потрібен зараз закон про військову поліцію: пояснення експерта arrow

Чи потрібен зараз закон про військову поліцію: пояснення експерта

22 серпня 2023 15:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи потрібен зараз закон про військову поліцію: пояснення експерта
Український військовослужбовець. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Поява військової поліції в Україні є давно актуальним питанням. А в умовах нинішньої російсько-української війни затягувати зі створенням цієї структури в складі Міноборони просто неприпустимо.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Закон треба було приймати раніше

За словам Дмитра Снєгирьова, створення військової поліції не просто на часі — ця структура мала з'явитися давно.

"Створюється структура, яка має бути військовим формуванням із правоохоронними функціями", — пояснив експерт логіку майбутньої появи військової поліції.

Завдання військової поліції

Дмитро Снєгирьов наголосив, що у військової поліції має бути широкий спектр повноважень.

"Стоїть питання не тільки забезпечення правопорядку у Збройних силах України, військова поліція займатиметься і захистом майна, виконанням покарань", — зазначив експерт.

Крім того, до повноважень військової поліції входитимуть оперативно-розшукова діяльність та превентивні заходи щодо попередження можливих злочинів у армії.

"В умовах війни це більш ніж нагальне питання", — упевнений Дмитро Снєгирьов, який наголосив, що відкладати це питання не можна.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз