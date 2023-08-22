Чи потрібен зараз закон про військову поліцію: пояснення експерта

Український військовослужбовець. Фото: ЗСУ

Поява військової поліції в Україні є давно актуальним питанням. А в умовах нинішньої російсько-української війни затягувати зі створенням цієї структури в складі Міноборони просто неприпустимо.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словам Дмитра Снєгирьова, створення військової поліції не просто на часі — ця структура мала з'явитися давно.

"Створюється структура, яка має бути військовим формуванням із правоохоронними функціями", — пояснив експерт логіку майбутньої появи військової поліції.

Завдання військової поліції

Дмитро Снєгирьов наголосив, що у військової поліції має бути широкий спектр повноважень.

"Стоїть питання не тільки забезпечення правопорядку у Збройних силах України, військова поліція займатиметься і захистом майна, виконанням покарань", — зазначив експерт.

Крім того, до повноважень військової поліції входитимуть оперативно-розшукова діяльність та превентивні заходи щодо попередження можливих злочинів у армії.

"В умовах війни це більш ніж нагальне питання", — упевнений Дмитро Снєгирьов, який наголосив, що відкладати це питання не можна.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).