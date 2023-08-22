Нужен ли сейчас закон о военной полиции: объяснение эксперта

Украинский военнослужащий. Фото: ВСУ

Появление военной полиции в Украине является давно актуальным вопросом. А в условиях нынешней российско-украинской войны затягивать с созданием этой структуры в составе Минобороны просто недопустимо.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Закон нужно было принимать раньше

По словам Дмитрия Снегирева, создание военной полиции не просто ко времени — эта структура должна была появиться давно.

"Создается структура, которая должна быть военным формированием с правоохранительными функциями", — объяснил эксперт логику предстоящего появления военной полиции.

Задания военной полиции

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что у военной полиции должен быть широкий спектр полномочий.

"Стоит вопрос не только обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины, военная полиция будет заниматься и защитой имущества, исполнением наказаний", — отметил эксперт.

Кроме того, в полномочия военной полиции будут входить оперативно-розыскная деятельность и превентивные меры по предупреждению возможных преступлений в армии.

"В условиях войны это более чем неотложный вопрос", — уверен Дмитрий Снегирев, который подчеркнул, что откладывать этот вопрос нельзя.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что разрабатывают законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования будет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ).