Військова поліція в ЗСУ, деталі

Військовий патруль. Фото: "АрміяInform"

В Збройних силах України незабаром може з'явитися військова поліція, принаймні, у Міністерстві оборони уже розробляють відповідний законопроєкт. Навіщо потрібна ця інституція в українській армії, що вона змінить, які правопорушення і злочини викорінить — у сьогоднішньому матеріалі.

Що це за законопроєкт

Український парламент невдовзі може отримати дуже цікавий — і більш ніж актуальний — законопроєкт. В Міністерстві оборони заявили, що у співпраці із комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності зараз напрацьовуються законодавчі норми для того, аби отримати можливість для створення військової поліції.

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Ця інституція, як зрозуміло з назви, буде створена на базі Військової служби правопорядку і увійде до структури Міністерства оборони, а не МВС. Чим ще займатиметься військова поліція — крім цілком очевидного, розслідуваннями злочинів в зоні військового конфлікту та взагалі у всіх ситуаціях, пов'язаних зі Збройними силами?

Звісно ж, це робота з підтримання дисципліни і запобіганню правопорушень. Перш за все, таких очевидних, як синдром "аватара" — тобто вживання алкоголю на службі (що спричиняє купу різних проблем та інших порушень закону). Але не тільки це, імовірно, входитиме в компетенцією майбутньої структури.

Однією із головних функцій військової поліції стане оперативно-розшукова діяльність, що, за словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, до якого Новини.LIVE звернулися із проханням прокоментувати цю ідею, є серйозним нововведенням, яке однозначно піде на користь ЗСУ.

Військова інспекція

Фото: "Укрінформ"

Крім того, військова поліція буде займатися як захистом прав військовослужбовців, так і захистом державного майна. А також в її компетенцію передадуть і процес виконання покарань для військовослужбовців.

Військова поліція проти командирів підрозділів

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що поява такої структури в Збройних силах України постала на порядку денному далеко не сьогодні, тому цей законопроєкт є більш ніж актуальним. А особливо нагальним він є в умовах нинішньої російсько-української війни. Бо, зазначив експерт, є прецеденти із правопорушеннями у Силах оборони України — і для того, аби, по-перше, розібратися із цими інцидентами, а по-друге запобігти наступним, потрібна військова поліція.

Взагалі, за словами Снєгирьова, головним завданням майбутньої структури є створення повноцінного правового поля для Збройних сил України. Це якраз і потрібно для наведення у підрозділах дисципліни за допомогою чинного законодавства, а не в ручному режимі. Бо раніше, підкреслив військовий експерт, різні правопорушення, які були вчинені українськими військовими, "розслідувалися" винятково командирами підрозділів. Із усіма відповідними мінусами і наслідками.

Поява такої структури, як військова поліція, назавжди змінить цю ситуацію, осучаснивши її і привівши у відповідність до законних норм. Це, так би мовити, "гра в довгу", робота на довгострокову перспективу. Тому чекати від майбутніх правоохоронців під керівництвом Міністерства оборони якихось різких, серйозних змін у найближчі тижні і місяці після початку роботи не варто. Але є і моменти, на які військова поліція може вплинути практично відразу.

"Аватарам" — бій, але не тільки їм

Перш за все, досить швидко військова поліція зможе навести порядок у ситуації із вживанням алкоголю у військах. Ця проблема є однією із основних "режимних" у будь-якій ситуації, а в складних умовах повномасштабної війни і поготів.

Звісно ж, у частини військовослужбовців (зокрема, тих самих "аватарів") реакція на появу військової поліції із досить-таки серйозними повноваженнями може викликати негативну реакцію. Але з цим усім доведеться змиритися. В Збройних силах не повинно бути правової анархії, а законність має бути всеохоплюючою і стосуватися армії також.

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Фото з відкритих джерел

Крім того, українські солдати отримають і серйозні плюси від створення такої структури. Після появи військової поліції будуть ефективніше, оперативніше і об'єктивніше розслідуватися, скажімо, злочини командирів проти своїх підопічних. Скажімо, історія у 125-ій бригаді територіальної оборони ЗСУ, де, за повідомленням одного із військових, командир спалив автівку (привезену волонтерами), кинувши в неї гранату — мала б зовсім інший розвиток подій, ніж той, про який розповідав сам відвертий свідок. Тоді йшлося про те, що на солдата почали чинити тиск. Незалежна від командування бригади структура цілком очевидно провела б розслідування інциденту об'єктивніше і швидше.

Тож українським військовим не варто сприймати майбутню появу військової поліції лише як нове "ярмо" на їхні шиї. Насправді, це лише приведення ситуації у Збройних силах України до нормального правового стану. Тож навряд чи після початку роботи нової структури (а до цього ще не скоро, законопроєкт тільки розробляється) ми побачимо якийсь вибух негативу в Силах оборони України. Очевидно, що будуть якісь непрості моменти, як і у будь-якій подібній ситуації, але не більше. А от позитивні наслідки можуть покращити ситуацію в ЗСУ уже найближчим часом.