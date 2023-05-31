Комбата львовской ТрО обвинили в подрыве пикапа, который купили волонтеры

Командир батальона, обвиняемый в подрыве автомобиля. Фото: Military Media Center

На фронте произошел инцидент с пикапом, который для воинов 125-й бригады ТрО приобрели волонтеры. Машина сгорела, как утверждается, из-за того, что ее взорвал гранатой командир батальона.

Об этом сообщил военный из 215-го батальона 125-й бригады ТрО Львова Виталий Карвацкий в своем Twitter-аккаунте.

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Сгоревшая машина

Виталий Карвацкий выложил видео пожара, в котором сгорел пикап, использовавшийся военными.

Пока вы там всей страной смахиваете на тачки для армии, мой ебанутый поплавленный комбат их подрывает гранатыми – потому что нахуй ездить ребятам.



Видос от ребят из РПП. Вот такая хуйня, малыши. pic.twitter.com/GkoSh5GTmF — турист тактический 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

На видео можно услышать голоса, утверждающие, что автомобиль сжег, бросив гранату, командир батальона Андрей Селехман.

Причиной якобы было то, что бойцы на этом пикапе поехали в Лиман за бензином для генераторов. Бензин военные покупали за свой счет.

Позже Карвацкий уточнил, что военнослужащие ездили в Лиман на отделение "Новой Почты".

Извините, потому что только сейчас заметил, что 2х минутное видео с объяснением обрезалось, поэтому вот его полная версия.



Еще раз всем благодарю за поддержку и огласку. https://t.co/qPCc7ZkLO1 pic.twitter.com/jyq0lB0gJm — турист тактический 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

Реакция командования

По словам военного, выложившего видео, его вызвали к командиру батальона и требовали извинения, запугивая уголовным делом.

Командование 125-й бригады ТрО на странице в Facebook кратко прокомментировало инцидент.

"В СМИ как свершившийся факт констатируется вина командира подразделения и квалифицируются его действия как незаконные", — подчеркнули в комментарии военные.

Вместе с тем, в 125-й бригаде признали, что проводится внутренняя проверка причин, обстоятельств и событий, которые имели место.

"Оказывается максимальное содействие уполномоченным органам правопорядка для обеспечения объективного и беспристрастного расследования", — говорится в заявлении.

Внешнее расследование

Впоследствии боец Виталий Карвацкий написал, что в подразделение прибыли представители контрразведки.

Также в ситуации разбираются управления бригады и представители управления Сил ТрО.

Напомним, что в 190-м учебном центре офицер избил солдата срочной службы.