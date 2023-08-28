Военная полиция в ВСУ, детали

Военный патруль. Фото: "АрміяInform"

В Вооруженных силах Украины в скором времени может появиться военная полиция, по крайней мере, в Министерстве обороны уже разрабатывают соответствующий законопроект. Зачем нужен этот институт в украинской армии, что он изменит, какие правонарушения и преступления искоренит — в сегодняшнем материале.

Что это за законопроект

Украинский парламент вскоре может получить очень интересный и более чем актуальный законопроект. В Министерстве обороны заявили, что в сотрудничестве с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сейчас нарабатываются законодательные нормы для того, чтобы получить возможность создания военной полиции.

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Этот институт, как известно из названия, будет создан на базе Военной службы правопорядка и войдет в структуру Министерства обороны, а не МВД. Чем еще будет заниматься военная полиция — кроме очевидных расследований преступлений в зоне военного конфликта и вообще во всех ситуациях, связанных с Вооруженными силами?

Конечно, это работа по поддержанию дисциплины и предотвращению правонарушений. Прежде всего, таких очевидных, как синдром "аватара" - то есть употребление алкоголя на службе (что вызывает кучу различных проблем и других нарушений закона). Но не только это, вероятно, будет входить в компетенцию будущей структуры.

Одной из главных функций военной полиции станет оперативно-розыскная деятельность, которая, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать эту идею, является серьезным нововведением, однозначно пошедшим в пользу ВСУ.

Военная инспекция

Фото: "Укрінформ"

Кроме того, военная полиция будет заниматься как защитой прав военнослужащих, так и защитой государственных имуществ. А также ее компетенцию передадут и процесс исполнения наказаний для военнослужащих.

Военная полиция против командиров подразделений

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что появление такой структуры в Вооруженных силах Украины возникло в повестке дня далеко не сегодня, поэтому этот законопроект более чем актуален. А особенно насущным он в условиях нынешней российско-украинской войны. Потому что, отметил эксперт, есть прецеденты с правонарушениями в Силах обороны Украины — и для того, чтобы, во-первых, разобраться с этими инцидентами, а во-вторых предотвратить следующие, нужна военная полиция.

Вообще, по словам Снегирева, главная задача будущей структуры — создание полноценного правового поля для Вооруженных сил Украины. Это и нужно для наведения в подразделениях дисциплины с помощью действующего законодательства, а не в ручном режиме. Потому что ранее, подчеркнул военный эксперт, разные правонарушения, совершенные украинскими военными, "расследовались" исключительно командирами подразделений. Со всеми соответствующими минусами и последствиями.

Появление такой структуры, как военная полиция, навсегда изменит эту ситуацию, осовременив ее и приведя в соответствие с законными нормами. Это, так сказать, "игра в долгую", работа на долгосрочную перспективу. Поэтому ждать от будущих правоохранителей под руководством Министерства обороны каких-либо резких, серьезных изменений в ближайшие недели и месяцы после начала работы не стоит. Но есть и моменты, на которые военная полиция может повлиять практически сходу.

"Аватарам" — бой, но не только им

Прежде всего, достаточно быстро военная полиция сможет навести порядок в ситуации с употреблением алкоголя в войсках. Эта проблема является одной из основных "режимных" в любой ситуации, а в сложных условиях полномасштабной войны и подавно.

Конечно же, у части военнослужащих (в частности, тех же "аватаров") реакция на появление военной полиции с достаточно серьезными полномочиями может вызвать негативную реакцию. Но с этим всем придется смириться. В Вооруженных силах не должно быть правовой анархии, а законность должна быть всеобъемлющей и касаться армии тоже.

Пьянство в армии вызвало саркастическую реакцию в виде шевронов

Фото из открытых источников

Кроме того, украинские солдаты получат серьезные плюсы от создания такой структуры. После появления военной полиции будут более эффективно, оперативно и объективно расследоваться, скажем, преступления командиров против своих подопечных. Скажем, история в 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ, где, по сообщению одного из военных, командир сжег машину (привезенную волонтерами), бросив в нее гранату — имела бы совсем другое развитие событий, чем то, о котором рассказывал сам откровенный свидетель. Тогда речь шла о том, что на солдата начали оказывать давление. Независимая от командования бригады структура совершенно очевидно провела бы расследование инцидента более объективно и быстрее.

Так что украинским военным не стоит воспринимать будущее появление военной полиции только как новое "ярмо" на их шее. На самом деле это только приведение ситуации в Вооруженных силах Украины к нормальному правовому состоянию. Вряд ли после начала работы новой структуры (а до этого еще не скоро, законопроект только разрабатывается) мы увидим какой-то взрыв негатива в Силах обороны Украины. Очевидно, что будут какие-то непростые моменты, как и в любой подобной ситуации, но не больше. А вот положительные последствия могут улучшить ситуацию в ВСУ уже в ближайшее время.