Военная полиция в ВСУ, детали

Нужна ли ВСУ военная полиция
В Вооруженных силах Украины в скором времени может появиться военная полиция, по крайней мере, в Министерстве обороны уже разрабатывают соответствующий законопроект. Зачем нужен этот институт в украинской армии, что он изменит, какие правонарушения и преступления искоренит — в сегодняшнем материале.
Что это за законопроект
Украинский парламент вскоре может получить очень интересный и более чем актуальный законопроект. В Министерстве обороны заявили, что в сотрудничестве с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сейчас нарабатываются законодательные нормы для того, чтобы получить возможность создания военной полиции.
Этот институт, как известно из названия, будет создан на базе Военной службы правопорядка и войдет в структуру Министерства обороны, а не МВД. Чем еще будет заниматься военная полиция — кроме очевидных расследований преступлений в зоне военного конфликта и вообще во всех ситуациях, связанных с Вооруженными силами?
Конечно, это работа по поддержанию дисциплины и предотвращению правонарушений. Прежде всего, таких очевидных, как синдром "аватара" - то есть употребление алкоголя на службе (что вызывает кучу различных проблем и других нарушений закона). Но не только это, вероятно, будет входить в компетенцию будущей структуры.
Одной из главных функций военной полиции станет оперативно-розыскная деятельность, которая, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать эту идею, является серьезным нововведением, однозначно пошедшим в пользу ВСУ.
Кроме того, военная полиция будет заниматься как защитой прав военнослужащих, так и защитой государственных имуществ. А также ее компетенцию передадут и процесс исполнения наказаний для военнослужащих.
Военная полиция против командиров подразделений
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что появление такой структуры в Вооруженных силах Украины возникло в повестке дня далеко не сегодня, поэтому этот законопроект более чем актуален. А особенно насущным он в условиях нынешней российско-украинской войны. Потому что, отметил эксперт, есть прецеденты с правонарушениями в Силах обороны Украины — и для того, чтобы, во-первых, разобраться с этими инцидентами, а во-вторых предотвратить следующие, нужна военная полиция.
Вообще, по словам Снегирева, главная задача будущей структуры — создание полноценного правового поля для Вооруженных сил Украины. Это и нужно для наведения в подразделениях дисциплины с помощью действующего законодательства, а не в ручном режиме. Потому что ранее, подчеркнул военный эксперт, разные правонарушения, совершенные украинскими военными, "расследовались" исключительно командирами подразделений. Со всеми соответствующими минусами и последствиями.
Появление такой структуры, как военная полиция, навсегда изменит эту ситуацию, осовременив ее и приведя в соответствие с законными нормами. Это, так сказать, "игра в долгую", работа на долгосрочную перспективу. Поэтому ждать от будущих правоохранителей под руководством Министерства обороны каких-либо резких, серьезных изменений в ближайшие недели и месяцы после начала работы не стоит. Но есть и моменты, на которые военная полиция может повлиять практически сходу.
"Аватарам" — бой, но не только им
Прежде всего, достаточно быстро военная полиция сможет навести порядок в ситуации с употреблением алкоголя в войсках. Эта проблема является одной из основных "режимных" в любой ситуации, а в сложных условиях полномасштабной войны и подавно.
Конечно же, у части военнослужащих (в частности, тех же "аватаров") реакция на появление военной полиции с достаточно серьезными полномочиями может вызвать негативную реакцию. Но с этим всем придется смириться. В Вооруженных силах не должно быть правовой анархии, а законность должна быть всеобъемлющей и касаться армии тоже.
Кроме того, украинские солдаты получат серьезные плюсы от создания такой структуры. После появления военной полиции будут более эффективно, оперативно и объективно расследоваться, скажем, преступления командиров против своих подопечных. Скажем, история в 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ, где, по сообщению одного из военных, командир сжег машину (привезенную волонтерами), бросив в нее гранату — имела бы совсем другое развитие событий, чем то, о котором рассказывал сам откровенный свидетель. Тогда речь шла о том, что на солдата начали оказывать давление. Независимая от командования бригады структура совершенно очевидно провела бы расследование инцидента более объективно и быстрее.
Так что украинским военным не стоит воспринимать будущее появление военной полиции только как новое "ярмо" на их шее. На самом деле это только приведение ситуации в Вооруженных силах Украины к нормальному правовому состоянию. Вряд ли после начала работы новой структуры (а до этого еще не скоро, законопроект только разрабатывается) мы увидим какой-то взрыв негатива в Силах обороны Украины. Очевидно, что будут какие-то непростые моменты, как и в любой подобной ситуации, но не больше. А вот положительные последствия могут улучшить ситуацию в ВСУ уже в ближайшее время.