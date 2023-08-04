Чи стане Україна великою дроновою державою: коментар експерта

Український безпілотний літальний апарат Shark. Фото: скріншот

Російсько-українська війна підштовхнула вітчизняний військово-промисловий комплекс до розробки і виготовлення низки різноманітних безпілотних літальних апаратів. У повоєнному майбутньому ці розробки дозволять Україні увійти до списку ключових дронових держав світу.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Дронове майбутнє України

Петро Черник висловив упевненість у тому, що українські розробки безпілотних літальних апаратів, появу яких спровокувала повномасштабна війна, у майбутньому виведуть Україну до списку країн — головних виробників дронів у світі.

"В обов'язковому порядку так буде", — наголосив експерт.

Безпілотники під час війни

Попри майбутні перспективи, безпілотники також потрібні українській армії тут і зараз.

І, хоч дрони не є головною зброєю нинішньої російсько-української війни, українські безпілотні літальні апарати є серйозною допоміжною зброєю, підкреслив полковник ЗСУ Петро Черник.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE писали про ще одну розробку українського ВПК — безпілотник "Сич", який може здійснювати розвідувальні польоти у глибокий тил ворога.