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Чи стане Україна великою дроновою державою: коментар експерта

4 серпня 2023 06:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи стане Україна великою дроновою державою: коментар експерта
Український безпілотний літальний апарат Shark. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російсько-українська війна підштовхнула вітчизняний військово-промисловий комплекс до розробки і виготовлення низки різноманітних безпілотних літальних апаратів. У повоєнному майбутньому ці розробки дозволять Україні увійти до списку ключових дронових держав світу.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник висловив упевненість у тому, що українські розробки безпілотних літальних апаратів, появу яких спровокувала повномасштабна війна, у майбутньому виведуть Україну до списку країн — головних виробників дронів у світі.

"В обов'язковому порядку так буде", — наголосив експерт.

Безпілотники під час війни

Попри майбутні перспективи, безпілотники також потрібні українській армії тут і зараз.

І, хоч дрони не є головною зброєю нинішньої російсько-української війни, українські безпілотні літальні апарати є серйозною допоміжною зброєю, підкреслив полковник ЗСУ Петро Черник.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE писали про ще одну розробку українського ВПК — безпілотник "Сич", який може здійснювати розвідувальні польоти у глибокий тил ворога.

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