Сич — український безпілотник: ціна, характеристики

Розвідувальний безпілотник "Сич" виробництва України. Фото: Facebook-сторінка фонду "Повернись живим"

Не тільки західною зброєю

Українська армія ще минулого року почала уповні використовувати у бойових діях проти російських окупантів західну зброю. Втім, Сили оборони України використовують і вітчизняні зразки зброї — ті, які встигли розробити і втілити у життя. Легендою російсько-української війни став, зокрема, протитанковий ракетний комплекс "Стугна", не в останню чергу завдяки якому українські захисники зупинили російські танки під Києвом.

Повноцінне виробництво і навіть ремонт військової техніки в Україні зараз зі зрозумілих причин ускладнене. Так, базу для ремонту танків Leopard, яку спочатку планували створити на території нашої держави — врешті-решт ухвалили відкрити у сусідній Польщі.

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Нещодавно генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про майбутнє будівництво заводу з виробництва бронетехніки на заході України. Втім, усе це — поки що лише слова і плани, як і, скажімо, завод з виробництва ще одного легендарного типу зброї, безпілотників Bayraktar. А тим часом в Україні виготовляють свої безпілотні літальні апарати, до того ж, для різноманітних завдань.

Що таке БпЛА "Сич"

У червні відомий благодійний фонд "Повернись живим" презентував одну з таких вітчизняних розробок — розвідувальний безпілотник "Сич". Звісно ж, деталей щодо виробництва зараз немає і не може бути — в умовах війни, в умовах просякнутості України російськими шпигунами ця інформація має для окупантів неймовірно важливе значення. Тож про те, хто ж виготовляє "Сичі" — ми, скоріш за все, дізнаємося уже після завершення війни (чи принаймні після припинення ракетно-дронових атак на тилову територію України).

Але деякі деталі вітчизняного дронового проєкту все-таки відомі. Розглянемо їх детальніше.

Так, під час презентації у фонді "Повернись живим" було зазначено, що комплекс "Сич" в цілому складається з наступних елементів:

власне двох розвідувальних дронів;

катапульти для запуску безпілотників;

мобільного пункту управління БпЛА.

Безпілотник "Сич", як було заявлено виробником, може здійснювати розвідувальні польоти на відстань до 200 кілометрів. Що теоретично дозволяє Силам оборони України отримувати інформацію про розташування російських підрозділів, техніки та складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами у глибокому тилу. При цьому апаратура, встановлена на дрони, дозволяє проводити якісну фотозйомку потрібних ЗСУ об'єктів.

Ціна "Сича"

Цікаве питання — вартість українського безпілотника. У червні, коли фонд "Повернись живим" представив дрони "Сич", було заявлено, що вартість одного екземпляра вітчизняного безпілотного літального апарату становить 2 мільйони гривень. Цю інформацію фактично підтвердила історія, яка сталася кілька днів тому.

Український блогер Михайло Лебіга, який з початку війни збирає завдяки своїм стрімам на платформі Twitch кошти, закуповуючи для потреб ЗСУ, зокрема, автомобілі — днями оголосив збір на безпілотник "Сич". Початковою метою було зібрати трохи більше 2,5 мільйонів гривень на один вітчизняний розвідувальний БпЛА. Ця сума в принципі відображає реальну вартість "Сича".

Цікаво, що кількість донатів перевищила заплановану суму аж на пів мільйона уже за першу годину трансляції. Загалом же блогер зумів згенерувати на українські розвідувальні дрони понад 8,3 мільйона, чого має вистачити на три безпілотники "Сич".

Скільки коштують інші розвідувальні дрони

В травні поточного року з'явилася інформація про те, що Україна закупила на потреби Збройних сил України перуанські безпілотники CW-40D. Цей дрон, виробництва перуанської компанії Diseños Casanave (а розробкою його займалася китайська компанія Jouav), дещо відрізняється від українських "Сичів" — зокрема, він злітає не з катапульти, а вертикально. Але один із ключових показників — дальність зв'язку із пультом управління — збігається із даними українського дрона (200 км). Ціна одного CW-40D оцінюється в 155 тисяч доларів.

В самій Україні компанія UA Dynamics ще до повномасштабного вторгнення створила легкий ударно-розвідувальний комплекс Punisher. Його параметри скромніші, ніж у "Сича" — так, максимальна оперативна дальність не перевищує 45 кілометрів. Разом з тим, і ціна одного такого дрону значно скромніша — усього 10 тисяч доларів (близько 400 тисяч гривень).

Тож можна зробити, що БпЛА "Сич" коштує своїх грошей. А його ефективність, як зазначив керівник воєнного напряму у фонді "Повернись живим" Андрій Римарук, підтверджується запитами від військових. Перші "Сичі" уже використовуються на театрі воєнних дій — як для розвідувальних завдань, так і для коригування дій підрозділів Сил оборони України.