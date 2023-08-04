Станет ли Украина великой дроновой державой: комментарий эксперта

Украинский беспилотный летательный аппарат Shark. Фото: скриншот

Российско-украинская война подтолкнула отечественный военно-промышленный комплекс к разработке и изготовлению ряда беспилотных летательных аппаратов. В послевоенном будущем эти разработки позволят Украине войти в список ключевых дроновых государств мира.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник выразил уверенность, что украинские разработки беспилотных летательных аппаратов, появление которых спровоцировала полномасштабная война, в будущем выведут Украину в список стран — главных производителей дронов в мире.

"В обязательном порядке так будет", — подчеркнул эксперт.

Беспилотники во время войны

Несмотря на перспективы, беспилотники также нужны украинской армии здесь и сейчас.

И хотя дроны не являются главным оружием нынешней российско-украинской войны, украинские беспилотные летательные аппараты являются серьезным вспомогательным оружием, подчеркнул полковник ВСУ Петр Черник.

Напомним, недавно Новини.LIVE писали об еще одной разработке украинского ВПК — беспилотник "Сыч", который может совершать разведывательные полеты в глубокий тыл врага.