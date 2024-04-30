Чи стануть Україні в нагоді казахстанські літаки

Літак МіГ-29 казахстанських ВПС. Фото: airforce.ru

Казахстанські літаки, які придбали Сполучені Штати Америки, навряд чи можна використовувати як бойові одиниці. Скоріш за все, ця техніка стане ремонтною базою для української авіації, яка веде активну боротьбу з російським агресором.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Казахстанські військові літаки, придбані Сполученими Штатами Америки, навряд чи зможуть безпосередньо посилити українську авіацію. Це придбання є допоміжним для українських Повітряних сил.

"Якщо ця інформація про продаж літаків Казахстаном для потреб України є правдивою, то, скоріш за все, ця техніка буде використана лише як ремонтна база для тих літаків, які зараз перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗС України", — упевнений Петро Черник.

Які літаки використовує Україна

Експерт пояснив, для чого Україні потрібні запчастини з казахстанських літаків.

"Україна зараз використовує три типи літаків — це штурмовики Су-25, фронтові бомбардувальники Су-24 (інтегровані з ракетами Storm Shadow) і "робочі конячки" МіГ-29", — наголосив Черник.

Саме для цієї авіаційної техніки й потрібні запчастини, які можна буде отримати з казахстанських літаків.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.