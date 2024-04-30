Чи стануть Україні в нагоді казахстанські літаки
Казахстанські літаки, які придбали Сполучені Штати Америки, навряд чи можна використовувати як бойові одиниці. Скоріш за все, ця техніка стане ремонтною базою для української авіації, яка веде активну боротьбу з російським агресором.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Ремонтна база для ПС ЗСУ
Казахстанські військові літаки, придбані Сполученими Штатами Америки, навряд чи зможуть безпосередньо посилити українську авіацію. Це придбання є допоміжним для українських Повітряних сил.
"Якщо ця інформація про продаж літаків Казахстаном для потреб України є правдивою, то, скоріш за все, ця техніка буде використана лише як ремонтна база для тих літаків, які зараз перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗС України", — упевнений Петро Черник.
Які літаки використовує Україна
Експерт пояснив, для чого Україні потрібні запчастини з казахстанських літаків.
"Україна зараз використовує три типи літаків — це штурмовики Су-25, фронтові бомбардувальники Су-24 (інтегровані з ракетами Storm Shadow) і "робочі конячки" МіГ-29", — наголосив Черник.
Саме для цієї авіаційної техніки й потрібні запчастини, які можна буде отримати з казахстанських літаків.
Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Офіційно мотив покупки невідомий, але преса припускає, що скоріш за все повітряні судна з'являться в Україні.
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