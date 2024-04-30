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Пригодятся ли Украине казахстанские самолеты

30 апреля 2024 16:13
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Владимир Мыленко
журналист
Пригодятся ли Украине казахстанские самолеты
Самолет МиГ-29 казахстанских ВВС. Фото: airforce.ru
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Казахстанские самолеты, приобретенные Соединенными Штатами Америки, вряд ли можно использовать как боевые единицы. Скорее всего, эта техника станет ремонтной базой для украинской авиации, ведущей активную борьбу с российским агрессором.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Казахстанские военные самолеты, приобретенные Соединенными Штатами Америки, вряд ли могут непосредственно усилить украинскую авиацию. Это приобретение является вспомогательным для украинских Воздушных сил.

"Если эта информация о продаже самолетов Казахстаном для нужд Украины правдива, то, скорее всего, эта техника будет использована только как ремонтная база для тех самолетов, которые сейчас находятся на вооружении Воздушных сил ВС Украины", — уверен Петр Черник.

Какие самолеты использует Украина

Эксперт объяснил, зачем Украине нужны запчасти из казахстанских самолетов.

"Украина сейчас использует три типа самолетов — это штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 (интегрированные с ракетами Storm Shadow) и "рабочие лошадки" МиГ-29", — подчеркнул Черник.

Именно для этой авиационной техники и нужны запчасти, которые можно получить из казахстанских самолетов.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что США закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского образца. Официально мотив покупки неизвестен, но пресса предполагает, что, скорее всего, воздушные суда появятся в Украине.

США
ВСУ
Казахстан
Петр Черник
война в Украине
авиация

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