Пригодятся ли Украине казахстанские самолеты

Самолет МиГ-29 казахстанских ВВС. Фото: airforce.ru

Казахстанские самолеты, приобретенные Соединенными Штатами Америки, вряд ли можно использовать как боевые единицы. Скорее всего, эта техника станет ремонтной базой для украинской авиации, ведущей активную борьбу с российским агрессором.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Казахстанские военные самолеты, приобретенные Соединенными Штатами Америки, вряд ли могут непосредственно усилить украинскую авиацию. Это приобретение является вспомогательным для украинских Воздушных сил.

"Если эта информация о продаже самолетов Казахстаном для нужд Украины правдива, то, скорее всего, эта техника будет использована только как ремонтная база для тех самолетов, которые сейчас находятся на вооружении Воздушных сил ВС Украины", — уверен Петр Черник.

Какие самолеты использует Украина

Эксперт объяснил, зачем Украине нужны запчасти из казахстанских самолетов.

"Украина сейчас использует три типа самолетов — это штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 (интегрированные с ракетами Storm Shadow) и "рабочие лошадки" МиГ-29", — подчеркнул Черник.

Именно для этой авиационной техники и нужны запчасти, которые можно получить из казахстанских самолетов.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что США закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского образца. Официально мотив покупки неизвестен, но пресса предполагает, что, скорее всего, воздушные суда появятся в Украине.