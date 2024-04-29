США передасть Україні радянські літаки, які закупили в Казахстану, — ЗМІ

Бойовий літак Су-30СМ. Фото: defence-ua

США закупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського зразка. Наразі мотив покупки невідомий, але швидше за все повітряні судна з'являться в Україні.

Про це повідомляє Kyiv Post.

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Навіщо США закупила літаки в Казахстану

У матеріалі зазначається, що нещодавно Казахстан виставив на аукціон 117 бойових літаків радянського зразка. США закупили 81 один із них через офшорних посередників. Йдеться про МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років.

Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або 2,26 млн доларів. Кожне із повітряних суден коштувало менше ніж 20 тисяч доларів.

За даними Kyiv Post, у пропозиції про продаж зазначали, що винищувачі були в непридатному для використання стані, їхню модернізацію вважали економічно недоцільною, а корисність як джерела запасних частин була обмеженою.

Мотив покупки США залишається нерозкритим, однак йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки знаходяться на озброєнні. Також вони можуть використовуватися як джерело запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.

Нагадаємо, нещодавно Reuters писало, що Україні недостатньо 60 млрд доларів від США для перемоги у війні. Сили оборони знову можуть залишитися без зброї вже у 2025 році.

Крім того, США оголосили про нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів.