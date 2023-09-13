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Чи тікатиме Чорноморський флот до Новоросійська після удару по Севастополю: думка експерта

13 вересня 2023 23:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи тікатиме Чорноморський флот до Новоросійська після удару по Севастополю: думка експерта
Російський корабель, уражений українським морським дроном біля Новоросійська. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Окупаційний Чорноморський флот РФ не врятує навіть передислокування із Севастополя до Новоросійська. Ті ж кораблі, які для росіян справді дуже цінні, вони ще після перших атак вивели аж у Середземне море.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов нагадав про атаку морських дронів по кораблях Чорноморського флоту у бухті Новоросійська і заяву українського військово-політичного керівництва про те, що шість морських портів на чорноморському узбережжі, які використовуються військовими кораблями, є законними цілями ЗСУ.

"Тож навряд чи фізична передислокація ЧФ РФ врятує його у Новоросійську. У всіх портах, які є в зоні досяжності як безпілотників, так і ракет, російські кораблі є перебуватимуть під загрозою удару", — зазначив експерт.

Куди втекли носії "Калібрів"

Дмитро Снєгирьов додав, що ще після перших атак по Севастополю росіяни вивели кораблі-носії ракет "Калібр" за межі можливих ударів української армії — аж у Середземне море.

"Причому це угрупування, яке було виведене у Середземне море, було здатне завдати одночасний удар аж 60-ма "Калібрами", — наголосив експерт.

Крім того, Росія тоді намагалася промацати системи ППО країн НАТО, зокрема, Румунії, з метою завдати ударів по українській інфраструктурі з акваторії Середземного моря — зокрема, запускаючи метеозонди.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу, де пошкоджені два російських кораблі. У місцевих пабліках стверджували, що вибухів у районі було близько трьох. 

Міноборони РФ заявило про ракетну атаку на судноремонтний завод у Севастополі, а окупаційна влада міста заявила про 24 постраждалих.

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