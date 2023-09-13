Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Убежит ли Черноморский флот в Новороссийск после удара по Севастополю: мнение эксперта arrow

Убежит ли Черноморский флот в Новороссийск после удара по Севастополю: мнение эксперта

13 сентября 2023 23:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Убежит ли Черноморский флот в Новороссийск после удара по Севастополю: мнение эксперта
Российский корабль, пораженный украинским морским дроном у Новороссийска. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Оккупационный Черноморский флот РФ не спасет даже передислоковку из Севастополя в Новороссийск. Те же корабли, которые для россиян действительно очень ценны, они еще после первых атак вывели в Средиземное море.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Спасет ли ЧФ РФ Новороссийск

Дмитрий Снегирев напомнил об атаке морских дронов по кораблям Черноморского флота в бухте Новороссийска и заявлении украинского военно-политического руководства о том, что шесть морских портов на черноморском побережье, которые используются военными кораблями, являются законными целями ВСУ.

"Поэтому вряд ли физическая передислокация ЧФ РФ спасет его в Новороссийске. Во всех портах, которые есть в зоне досягаемости как беспилотников, так и ракет, российские корабли будут находиться под угрозой удара", — отметил эксперт.

Куда сбежали носители "Калибров"

Дмитрий Снегирев добавил, что еще после первых атак по Севастополю россияне вывели корабли-носители ракет "Калибр" за пределы возможных ударов украинской армии — в Средиземное море.

"Причем эта группировка, которая была выведена в Средиземное море, была способна нанести одновременный удар 60 "Калибрамы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Россия тогда пыталась прощупать системы ПВО стран НАТО, в частности Румынии, с целью нанести удары по украинской инфраструктуре из акватории Средиземного моря — в частности, запуская метеозонды.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу, где повреждены два российских корабля. В местных пабликах утверждали, что взрывов в районе было около трех.

Минобороны РФ заявило о ракетной атаке на судоремонтный завод в Севастополе, а оккупационные власти города заявили о 24 пострадавших.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз