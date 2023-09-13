Убежит ли Черноморский флот в Новороссийск после удара по Севастополю: мнение эксперта

Российский корабль, пораженный украинским морским дроном у Новороссийска. Фото: росСМИ

Оккупационный Черноморский флот РФ не спасет даже передислоковку из Севастополя в Новороссийск. Те же корабли, которые для россиян действительно очень ценны, они еще после первых атак вывели в Средиземное море.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Спасет ли ЧФ РФ Новороссийск

Дмитрий Снегирев напомнил об атаке морских дронов по кораблям Черноморского флота в бухте Новороссийска и заявлении украинского военно-политического руководства о том, что шесть морских портов на черноморском побережье, которые используются военными кораблями, являются законными целями ВСУ.

"Поэтому вряд ли физическая передислокация ЧФ РФ спасет его в Новороссийске. Во всех портах, которые есть в зоне досягаемости как беспилотников, так и ракет, российские корабли будут находиться под угрозой удара", — отметил эксперт.

Куда сбежали носители "Калибров"

Дмитрий Снегирев добавил, что еще после первых атак по Севастополю россияне вывели корабли-носители ракет "Калибр" за пределы возможных ударов украинской армии — в Средиземное море.

"Причем эта группировка, которая была выведена в Средиземное море, была способна нанести одновременный удар 60 "Калибрамы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Россия тогда пыталась прощупать системы ПВО стран НАТО, в частности Румынии, с целью нанести удары по украинской инфраструктуре из акватории Средиземного моря — в частности, запуская метеозонды.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу, где повреждены два российских корабля. В местных пабликах утверждали, что взрывов в районе было около трех.

Минобороны РФ заявило о ракетной атаке на судоремонтный завод в Севастополе, а оккупационные власти города заявили о 24 пострадавших.