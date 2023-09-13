Вибухи у Севастополі 13 вересня

Серія вибухів в окупованому Севастополі. Фото ілюстративне: Google

В окупованому Севастополі лунають вибухи сьогодні, близько третьої ночі, 13 вересня. Місцеві нарахували їх трохи менше десятка.

Моніторингові канали пишуть, що там працює ворожа ППО.

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Монторингові канали повідомляють, що у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, лунають вибухи.

Попередньо йдеться про сім вибухів.

Також повідомляється, що окупаційна влада тимчасово зупинила рух Кримським мостом.

Нагадаємо, РФ готує для військових, які повернулися з війни проти України земельні ділянки. У тимчасово окупованому Криму вже "нарізали" понад 4 тисячі земельних ділянок.

Також ми писали, що у Москві, близько опівночі 12 вересня лунають потужні вибухи. Пожежа сталася біля Останкінської телевежі.