Вибухи у Севастополі 13 вересня

Серія вибухів в окупованому Севастополі: подробиці
В окупованому Севастополі лунають вибухи сьогодні, близько третьої ночі, 13 вересня. Місцеві нарахували їх трохи менше десятка.
Моніторингові канали пишуть, що там працює ворожа ППО.
Вибухи у Севастополі зараз 13 вересня
Монторингові канали повідомляють, що у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, лунають вибухи.
Попередньо йдеться про сім вибухів.
Також повідомляється, що окупаційна влада тимчасово зупинила рух Кримським мостом.
Нагадаємо, РФ готує для військових, які повернулися з війни проти України земельні ділянки. У тимчасово окупованому Криму вже "нарізали" понад 4 тисячі земельних ділянок.
Також ми писали, що у Москві, близько опівночі 12 вересня лунають потужні вибухи. Пожежа сталася біля Останкінської телевежі.