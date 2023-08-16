Чи варто українцям готуватися до масованих обстрілів восени та взимку: відповідь ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Очікувати ударів по Україні в якийсь конкретний час не досить правильно, оскільки загроза обстрілів буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни. По сезону тільки змінюватимуться цілі ворожих ударів.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За словами Юсова, це не прогноз погоди, тому передбачити обстріли у конкретний період часу не просто. Загроза буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни.

"Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", — сказав він.

Представник ГУР додав, що змінюватися відповідно до сезону можуть лише цілі. При цьому Юсов зазначив, що загальна тактика РФ та загроза зберігається, поки триває агресивна війна російського диктатора Володимира Путіна проти України.

Нагадаємо, нещодавно у ГУР розповіли, чи варто українцям чекати рекетних обстрілів на День Незалежності.