Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи варто українцям готуватися до масованих обстрілів восени та взимку: відповідь ГУР arrow

Чи варто українцям готуватися до масованих обстрілів восени та взимку: відповідь ГУР

16 серпня 2023 17:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи варто українцям готуватися до масованих обстрілів восени та взимку: відповідь ГУР
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Очікувати ударів по Україні в якийсь конкретний час не досить правильно, оскільки загроза обстрілів буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни. По сезону тільки змінюватимуться цілі ворожих ударів.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Чи готуватися українцям до обстрілів восени та взимку

За словами Юсова, це не прогноз погоди, тому передбачити обстріли у конкретний період часу не просто. Загроза буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни.

"Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", — сказав він.

Представник ГУР додав, що змінюватися відповідно до сезону можуть лише цілі. При цьому Юсов зазначив, що загальна тактика РФ та загроза зберігається, поки триває агресивна війна російського диктатора Володимира Путіна проти України.

Нагадаємо, нещодавно у ГУР розповіли, чи варто українцям чекати рекетних обстрілів на День Незалежності. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз