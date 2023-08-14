Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Перед Днем Незалежності України тривожитись має Росія, — Скібіцький arrow

Перед Днем Незалежності України тривожитись має Росія, — Скібіцький

14 серпня 2023 16:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Перед Днем Незалежності України тривожитись має Росія, — Скібіцький
Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На День Незалежності України агресивна Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму. Проте в розвідці наголосили, що тривожитись повинні не українці, а росіяни.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький

Читайте також:

Небезпека для України від РФ на День Незалежності

Скібіцький наголосив, що День Незалежності України ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.

"Звісно, на День Незалежності України агресивна Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців", ― сказав представник ГУР МО України.

Проте він наголосив, що тривожитись перед Днем нашої Незалежності, мають не в українських містах, а "на Росії" як і в будь-який інший день.

Нагадаємо, нещодавно спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив погрози ворожих атак на День Незалежності. За його словами, Росія може спробувати атакувати Україну будь-якої миті, включаючи значні дати, 24 серпня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз