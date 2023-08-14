Перед Днем Незалежності України тривожитись має Росія, — Скібіцький

Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

На День Незалежності України агресивна Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму. Проте в розвідці наголосили, що тривожитись повинні не українці, а росіяни.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Скібіцький наголосив, що День Незалежності України ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.

"Звісно, на День Незалежності України агресивна Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців", ― сказав представник ГУР МО України.

Проте він наголосив, що тривожитись перед Днем нашої Незалежності, мають не в українських містах, а "на Росії" як і в будь-який інший день.

Нагадаємо, нещодавно спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив погрози ворожих атак на День Незалежності. За його словами, Росія може спробувати атакувати Україну будь-якої миті, включаючи значні дати, 24 серпня.