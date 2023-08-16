Стоит ли украинцам готовиться к массированным обстрелам осенью и зимой: ответ ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Ожидать ударов по Украине в какое-то конкретное время недостаточно правильно, поскольку угроза обстрелов будет сохраняться на протяжении всей захватнической войны. По сезону будут только меняться целы для вражеских ударов.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По словам Юсова, это не прогноз погоды, поэтому предугадать обстрелы в конкретный период времени не просто. Угроза будет сохраняться в течение всей захватнической войны.

"Пока идет полномасштабная война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они отвечают возможностям производства ракетного вооружения агрессора", — сказал он.

Представитель ГУР добавил, что меняться в соответствии с сезоном могут только цели. При этом Юсов отметил, что общая тактика РФ и угроза сохраняется, пока идет агрессивная война российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Напомним, недавно в ГУР рассказали, стоит ли украинцам ждать рекетных обстрелов в День Независимости.