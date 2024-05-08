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Чи вистачає військовим снарядів — українські захисники розповіли про ситуацію на передовій

8 травня 2024 13:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українські захисники розповіли про ситуацію на передовій
Військовий 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У суворих умовах бойових дій українські десантники активно ведуть оборону на передовій, зустрічаючи ворога у низинах. Водночас окупанти запускають свої дрони з вигідних висот.

Про це йдеться у репортажі знімальної групи ТСН опублікованому в середу, 8 травня.

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На Лиманському напрямку, неподалік від Тернів, наші військові стримують ворога, намагаючись вигнати його з панівних висот та перешкодити роботі ворожих безпілотників. Військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади відстоюють своїх товаришів за допомогою іноземної причіпної гаубиці.

Відтепер, завдяки покращенню постачання снарядів, військовики можуть ефективніше протистояти ворожим атакам та надавати підтримку піхоті.

"Зараз трошки більше по постачанню снарядів, то ми трошки даємо відсіч ворогу, працюємо часто немає великих пауз щоб трошки облегшити роботу нашої піхоти", — розповідає військовий Андрій. 

Британська гармата калібру 105 мм L-119, яка ефективно та точно влучає у ціль, грає важливу роль у відбитті ворожих наступів. Її можливість швидко змінювати позиції дозволяє українським захисникам ефективно протидіяти ворожій агресії.

Під час боїв ворожі розвіддрони становлять серйозну загрозу, проте українські військові знають, як ефективно реагувати на їхні атаки та залишатися в безпеці.

Нагадаємо раніше екскомандир "Азову" Жорін розповів, на чому тримається фронт

Також військовий аналітик розповів, чому Україна не зможе піти у наступ найближчим часом. 

ЗСУ
армія
військові
боєприпаси
війна в Україні
фронт
ситуація на фронті

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