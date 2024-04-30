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Військовий аналітик розповів, чому Україна не зможе піти у наступ найближчим часом

30 квітня 2024 19:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Військовий аналітик розповів, чому Україна не зможе піти у наступ найближчим часом
Українські військові. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий висловив сумніви щодо можливості наступу України в цьому році. Він підкреслив, що незважаючи на отримання допомоги від США, відсутність достатньої кількості військових ускладнює можливість проведення наступних операцій.

Про це він заявив в інтерв’ю "Новинарні" у понеділок, 29 квітня.

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Чому Україна не зможе піти у наступ найближчим часом

"Так, снаряди їдуть. А те, що в нас на фронті співвідношення по живій силі 1 до 7, 1 до 10, тобто кожен хлопець чи дівчина на нулі має зупинити 7-10 орків? Це нам не вирішить пакет допомоги. В принципі, в будь-якої зброї є одна дуже важлива особливість – вона сама не воює. Будь-якою зброєю має хтось воювати. І це відповідь на запитання, чи ми зараз підем в наступ. Не підем, бо нема кому", — сказав Дикий.

Дикий також висловив занепокоєння, що у громадян може виникнути думка про непотрібність мобілізації через надходження зброї та снарядів. Він попередив, що якщо Україна стане залежати лише від зовнішньої допомоги і припинить мобілізацію, це може призвести до втрати позицій.

"Це не так працює. Якщо станеться те, чого я боюсь, — ця допомога нас розслабить, то в результаті ми залишимо фронт без моблізації, без людей. Тоді воно буде, що називається, "не в коня корм". Тоді воно піде нам на шкоду. Хоча б тому, якщо фронт надалі буде провалюватись, то раніше ми це все списували на те, що Трамп не дає снаряди, а тепер ця відмазка зникає. І ті самі союзники почнуть зовсім по-іншому ставити питання: ви все отримали, а чому у вас далі провал? І це вже буде виключно наша внутрішня проблема", — підкреслив військовий аналітик.

Нагадаємо, The Telegraph заявив, що цього року українські військові, ймовірно, не зможуть піти у наступ попри нову допомогу.

Раніше ми писали, що російська армія наприкінці весни може розпочати наступ по всій лінії фронту. За попередньою інформацією, це може відбутися 9 травня.

війна
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