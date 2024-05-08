Украинские защитники рассказали о ситуации на передовой

Военный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В суровых условиях боевых действий украинские десантники активно ведут оборону на передовой, встречая врага в низовьях. В то же время оккупанты запускают свои дроны с выгодных высот.

Об этом говорится в репортаже съемочной группы ТСН, опубликованном в среду, 8 мая.

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Ситуация на фронте

На Лиманском направлении, неподалеку от Тернов, наши военные сдерживают врага, пытаясь выгнать его с господствующих высот и помешать работе вражеских беспилотников. Военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отстаивают своих товарищей с помощью иностранной прицепной гаубицы.

Отныне благодаря улучшению поставок снарядов военные могут эффективнее противостоять вражеским атакам и оказывать поддержку пехоте.

"Сейчас немного больше по поставке снарядов, то мы немного даем отпор врагу, работаем часто нет больших пауз, чтобы немного облегчить работу нашей пехоты", — рассказывает военный Андрей.

Британская пушка калибра 105 мм L-119, эффективно и точно попадающая в цель, играет важную роль в отражении вражеских наступлений. Ее возможность быстро менять позиции позволяет украинским защитникам эффективно противодействовать враждебной агрессии.

Во время боев вражеские разведдроны представляют серьезную угрозу, однако украинские военные знают, как эффективно реагировать на их атаки и оставаться в безопасности.

Напомним ранее экс-командир "Азова" Жорин рассказал, на чем держится фронт.

Также военный аналитик рассказал, почему Украина не сможет пойти в наступление в ближайшее время.