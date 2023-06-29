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Чи вплине бунт "Вагнера" на контрнаступ ЗСУ: версія західних ЗМІ

29 червня 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи вплине бунт "Вагнера" на контрнаступ ЗСУ: версія західних ЗМІ
"Вагнерівці" в Ростові-на-Дону. Фото: Reuters/Stringer/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Бунт ПВК "Вагнер" мав більше психологічний вплив на ситуацію з російсько-українською війною. Якихось реальних переваг Україна в результаті цієї події не отримала.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg.

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Як зазначили автори статті, після суботнього бунту ПВК "Вагнер" на території Росії в Україні офіційні особи ледве могли приховати радість.

У Bloomberg нагадали слова радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка: "Ліквідована одна з найбільш боєздатних і жорстоких військових частин Росії!"

Але, підкреслили у ЗМІ, Міністерство оборони України досить спокійно відреагувало на виведення підрозділів "Вагнера" з території України. Такої ж думки дотримуються і західні аналітики.

Вплив на війну

У Bloomberg зазначили, що роздутий протягом зими завдяки вербуванню ув’язнених штат ПВК "Вагнер" до літа повернувся у звичні рамки.

Так,фахівець з російської армії вашингтонського аналітичного центру CNA Майкл Кофман підрахував, що Пригожин, ймовірно, мав лише близько 15 тисяч постійних найманців, які воювали в Україні.

Крім того, діяльність ПВК "Вагнер" обмежувалася невеликою ділянкою фронту в районі Бахмута.

"У той час вони не відігравали ключової ролі у війні", — підкресли колишній офіцер морської піхоти США, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роб Лі.

Тож в цілому на темпи контрнаступу Збройних сил України бунт ПВК Євгена Пригожина та виведення частини "вагнерівців" всерйоз не вплине.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни припустив, що Кремль може зберегти ПВК "Вагнер" як окрему структуру — в Африці, на Близькому Сході чи навіть в Україні. Але для цього доведеться замінити Євгена Пригожина на чолі цієї структури.

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