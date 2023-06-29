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Повлияет ли бунт "Вагнера" на контрнаступление ВСУ: версия западных СМИ

29 июня 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Повлияет ли бунт "Вагнера" на контрнаступление ВСУ: версия западных СМИ
"Вагнеровцы" в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters/Stringer/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бунт ЧВК "Вагнер" имел большее психологическое влияние на ситуацию с российско-украинской войной. Каких-либо реальных преимуществ Украина в результате этого события не получила.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.

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Как отметили авторы статьи, после субботнего бунта ЧВК "Вагнер" на территории России в Украине официальные лица едва могли скрыть радость.

В Bloomberg напомнили слова советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко: "Ликвидирована одна из самых боеспособных и жестоких воинских частей России!"

Но, подчеркнули в СМИ, Министерство обороны Украины достаточно спокойно отреагировало на вывод подразделений "Вагнера" с территории Украины. Такого же мнения придерживаются и западные аналитики.

Воздействие на войну

В Bloomberg отметили, что раздутый в течение зимы благодаря вербовке заключенных штат ЧВК "Вагнер" к лету вернулся в привычные рамки.

Так, специалист из российской армии вашингтонского аналитического центра CNA Майкл Кофман подсчитал, что Пригожин, вероятно, имел лишь около 15 тысяч постоянных наемников, воевавших в Украине.

Кроме того, деятельность ЧВК "Вагнер" ограничивалась небольшим участком фронта в районе Бахмута.

"В то время они не играли ключевой роли в войне", — подчеркнул бывший офицер морской пехоты США, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли.

Поэтому в целом на темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины бунт ЧВК Евгения Пригожина и вывод части "вагнеровцев" всерьез не повлияет.

Напомним, Институт изучения войны предположил, что Кремль может сохранить ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру — в Африке, на Ближнем Востоке или даже в Украине. Но для этого придется заменить Евгения Пригожина во главе этой структуры.

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