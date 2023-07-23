Чи вплине конфлікт між Росією та Іраном на кількість "Шахедів" у окупантів: думка експерта

Іранські дрони, які використовує Росія. Фото: Defence Express

Дипломатичний конфлікт між Росією та Іраном може позначитися на військовій співпраці цих країн, зокрема на постачанні дронів Shahed окупаційному контингенту. Іран може не пробачити Росії замах на його територіальну цілісність.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт Владислав Селезньов.

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Нещодавно між Російською Федерацією та Іраном стався невеличкий дипломатичний скандал. Усе почалося з того, що Росія підписалася під вимогою ОАЕ розглянути в міжнародних судових інстанціях питання трьох островів у Ормузькій протоці, які з 1971 року є окупованими Іраном, а до того належали кільком еміратам.

Іран у відповідь не тільки викликав посла Росії, а й зробив різку антиросійську заяву, підтримавши територіальну цілісність України.

Відповідаючи на питання, чи вплине цей скандал на військову співпрацю Ірану та Росії, військовий експерт, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив: "Якби йшлося про класичні демократії Заходу, де ключовим є питання фінансів, я б був упевнений, що ситуація не зміниться і Кремль й надалі буде успішно співпрацювати з Тегераном".

Ідеологія може вплинути

Але, наголосив Селезньов, в Ірані є дуже важливою ідеологічна складова. Крім того, Росія фактично поставила під сумнів територіальну цілісність Ірану (в тих межах, які визнає сама Ісламська Республіка Іран).

І від того, що переможе — принципова ідеологічна позиція чи бажання отримати фінансову вигоду (а також використати війну в Україні як полігон для обкатування нової зброї) — залежатиме майбутнє іранських дронів у російсько-українському конфлікті.

"У будь-якому разі, за цим треба уважно спостерігати, бо поки що ми чули лише заяви. Важливо побачити, коли почнуться певні дії. На це потрібен час", — наголосив експерт.

Владислав Селезньов додав, що в таких історіях емоційна, ідеологічна складова часто може зіграти вирішальну роль, виявившись вагомішою за фінансову вигоду.

Нагадаємо, що у червні західні ЗМІ публікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує в Єлабузі (Республіка Татарстан) спільно з Іраном.