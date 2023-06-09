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ЗМІ опублікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує з Іраном

9 червня 2023 21:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗМІ опублікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує з Іраном
Будівництво заводу дронів, який РФ будує з Іраном. Фото: MAXAR
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу безпілотників, що на сході від Москви. У мережі з'явились супутникові знімки цього будівництва.

Про це пише AP News.

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Деталі

Посилаючись на слова речника Ради нацбезпеки Джона Кірбі, видання зазначає, що завод в російській особливій економічній зоні Алабуга може запрацювати на початку наступного року. Білий дім також оприлюднив зроблені в квітні супутникові знімки промислової території в кількох сотнях миль на схід від Москви, де, на його думку, "ймовірно, буде побудований завод".

скріншот
Будівництво заводу дронів, який РФ будує з Іраном. Фото: MAXAR

Як відомо, у грудні адміністрація президента Джо Байдена публічно заявила, що, на її думку, Тегеран і Москва розглядають можливість створення конвеєра безпілотників у Росії для війни в Україні. Нові дані розвідки свідчать про те, що проєкт у Єлабузькому районі Татарстану вийшов за рамки задуму.

Кірбі сказав, що офіційні особи США також встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим односторонні ударні безпілотники, виготовлені в Ірані. Вони доставляються через Каспійське море з Амірабада в Ірані до Махачкали, Росія, а потім використовуються росіянами для обстрілів України.

Нагадаємо, декілька днів тому ЗМІ з'ясували, що Іран продав Росії боєприпаси для війни проти України на мільйон доларів.

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