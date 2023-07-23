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Повлияет ли конфликт между Россией и Ираном на количество "Шахедов" у оккупантов: мнение эксперта

23 июля 2023 06:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Повлияет ли конфликт между Россией и Ираном на количество "Шахедов" у оккупантов: мнение эксперта
Иранские дроны, используемые Россией. Фото: Defence Express
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Дипломатический конфликт между Россией и Ираном может сказаться на военном сотрудничестве этих стран, в частности на поставках дронов Shahed оккупационному контингенту. Иран может не простить России покушение на его территориальную целостность.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил известный военный эксперт Владислав Селезнев.

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Недавно между Российской Федерацией и Ираном произошел небольшой дипломатический скандал. Все началось с того, что Россия подписалась под требованием ОАЭ рассмотреть в международных судебных инстанциях вопросы трех островов в Ормузском проливе, которые с 1971 года оккупированы Ираном, а до этого принадлежали нескольким эмиратам.

Иран в ответ не только вызвал посла России, но и сделал резкое антироссийское заявление, поддержав территориальную целостность Украины.

Отвечая на вопрос, повлияет ли этот скандал на военное сотрудничество Ирана и России, военный эксперт, эксспикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил: "Если бы речь шла о классических демократиях Запада, где ключевым является вопрос финансов, я бы был уверен, что ситуация не изменится, и Кремль и дальше будет успешно сотрудничать с Тегераном".

Идеология может повлиять

Но, подчеркнул Селезнев, в Иране очень важна идеологическая составляющая. Кроме того, Россия фактически подвергла сомнению территориальную целостность Ирана (в тех пределах, которые признает сама Исламская Республика Иран).

И от того, что победит — принципиальная идеологическая позиция или желание получить финансовую выгоду (а также использовать войну в Украине как полигон для обката нового оружия) — будет зависеть будущее иранских дронов в российско-украинском конфликте.

"В любом случае, за этим нужно внимательно наблюдать, потому что пока мы слышали только заявления. Важно увидеть, когда начнутся определенные действия. На это нужно время", — подчеркнул эксперт.

Владислав Селезнев добавил, что в таких историях эмоциональная, идеологическая составляющая часто может сыграть решающую роль, оказавшись более весомой, чем финансовая выгода.

Напомним, что в июне западные СМИ публиковали спутниковые снимки завода дронов, который РФ строит в Елабуге (Республика Татарстан) совместно с Ираном.

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