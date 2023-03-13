Чи законна видача повісток на вулиці та в громадських місцях: пояснення Лубінця

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чи є законною видача повісток на вулиці та громадських місцях та хто має право вручати повістки.

Про це Дмитро Лубінець розповів у своєму Telegram

Чи є законним процес видачі повісток на вулиці, в громадських місцях

За словами омбудсмена, місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи будь-яке інше місце.

Хто має право вручити повістку

Вручити повістку мають право:

органи місцевого самоврядування,

керівники підприємства,

установи,

організації,

зокрема закладу освіти,

управителі багатоквартирних будинків,

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Чи можливо перевірити документи особи, котра вручає повістку

Натомість громадянин має право дізнатись, хто видає повістку та перевірити посвідчення посадової особи.

Дмитро Лубінець зазначив, що перед тим, як приймати повістку, варто уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів. Не варто хвилюватися чи соромитися це робити.

"Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність", — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що загрожує за неявку до ТЦК для уточнення даних. Якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність.