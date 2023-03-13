Законна ли выдача повесток на улице и в общественных местах: объяснение Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, законна ли выдача повесток на улице и общественных местах и кто имеет право вручать повестки.
Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в своем Telegram
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Законен ли процесс выдачи повесток на улице, в общественных местах
По словам омбудсмена, место вручения повесток никак не регламентировано законодательством: это может быть работа, блокпост, кафе или другое место.
Кто имеет право вручить повестку
Вручить повестку вправе:
- органы местного самоуправления,
- руководители предприятия,
- учреждения,
- организации,
- в частности учебного заведения,
- управляющие многоквартирных домов,
- должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.
Возможно ли проверить документы лица, вручающего повестку
В то же время гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.
Дмитрий Лубинец отметил, что перед тем как принимать повестку, следует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и саму повестку, проверив правильность заполнения документов. Не стоит беспокоиться или стесняться это делать.
"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", — подчеркнул омбудсмен.
Напомним, недавно мы писали, что грозит за неявку в ТЦК для уточнения данных. Если призывник проигнорировал врученную ему повестку, изданную с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.