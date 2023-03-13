Законна ли выдача повесток на улице и в общественных местах: объяснение Лубинца

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, законна ли выдача повесток на улице и общественных местах и кто имеет право вручать повестки.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в своем Telegram

Законен ли процесс выдачи повесток на улице, в общественных местах

По словам омбудсмена, место вручения повесток никак не регламентировано законодательством: это может быть работа, блокпост, кафе или другое место.

Кто имеет право вручить повестку

Вручить повестку вправе:

органы местного самоуправления,

руководители предприятия,

учреждения,

организации,

в частности учебного заведения,

управляющие многоквартирных домов,

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Возможно ли проверить документы лица, вручающего повестку

В то же время гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.

Дмитрий Лубинец отметил, что перед тем как принимать повестку, следует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и саму повестку, проверив правильность заполнения документов. Не стоит беспокоиться или стесняться это делать.

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, недавно мы писали, что грозит за неявку в ТЦК для уточнения данных. Если призывник проигнорировал врученную ему повестку, изданную с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.