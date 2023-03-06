Омбудсмен України відреагував на жорстокий розстріл українського військового

Дмитро Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на вбивство українського військовополоненого за вигук "Слава Україні". Він наголосив, що це порушення Женевських конвенцій.

Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі.

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"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що дуже боляче дивитися на те, що роблять окупанти з нашими людьми. За його словами, мета України та всього демократичного світу — це притягнення росії до відповідальності.

"Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину росії", — додав Лубінець.

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Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати кожен свій злочин.

Також ми писали, що омбудсмен Дмитро Лубінець закликає світ сприяти припиненню свавілля рф проти українського політв'язня Олександра Марченка. Ще у 2018 році чоловіка затримали представники так званої "ДНР".