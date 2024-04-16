Чи здатна РФ захистись від ударів українських дронів — пояснення британської розвідки

Зруйнований завод в Татарстані. Фото: росЗМІ

Російське керівництво надає перевагу захисту на фронті, а не цивільних у глибині країни. Українські дрони вдало обходять російську протиповітряну оборону та вражають будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

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У звіті нагадали, що 2 квітня українські дрони атакували завод у Татарстані, приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною. На цьому підприємстві Росія виробляє "шахеди", які використовує для щоденних обстрілів нашої держави.

За даними британської розвідки, ця атака ще раз демонструє здатність ЗСУ проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

Там також наголосили, що коментар глави Татарстану Рустама Мініханова, що "ніхто нас не захистить, окрім нас самих", демонструє страх перед новими подібними атаками.

"Цілком ймовірно, що російське міністерство оборони щосили намагається захистити такі об'єкти і, ймовірно, задовольняється тим, що збалансує ризик для об'єктів з цивільними особами, на користь збереження своєї уваги на лінії фронту, де тактика українських БпЛА та частота атак продовжують створювати проблеми для російських військ", — наголосили у британській розвідці.

Скриншот допису британської розвідки

Нагадаємо, 2 квітня у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі, після чого виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство, є поранені.

Крім того, вибухи пролунали на заводі дронів у Росії. Згодом у мережі показали відео.

Незадовго СБУ та ГУР повідомили, що уразили установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.