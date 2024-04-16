Способна ли РФ защититься от ударов украинских дронов — объяснение британской разведки

Разрушенный завод в Татарстане. Фото: росСМИ

Российское руководство предпочитает защиту на фронте, а не гражданских в глубине страны. Украинские дроны удачно обходят российскую противовоздушную оборону и поражают любые объекты, используемые для войны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.

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В отчете напомнили, что 2 апреля украинские дроны атаковали завод в Татарстане, примерно в 1200 километрах от границы с Украиной. На этом предприятии Россия производит "шахеды", которые используют для ежедневных обстрелов нашего государства.

По данным британской разведки, эта атака еще раз демонстрирует способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, используемые для войны.

Там также подчеркнули, что комментарий главы Татарстана Рустама Миниханова, что "никто нас не защитит, кроме нас самих", демонстрирует страх перед новыми подобными атаками.

"Вполне вероятно, что российское министерство обороны вовсю пытается защитить такие объекты и, вероятно, удовлетворяется тем, что сбалансирует риск для объектов с гражданскими лицами, в пользу сохранения своего внимания на линии фронта, где тактика украинских БпЛА и частота атак продолжают вызвать проблемы для российских войск", — подчеркнули в британской разведке.

Скриншот сообщения британской разведки

Напомним, 2 апреля в российском Татарстане прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, после чего возник сильный пожар. Местные жители утверждают, что видели беспилотники, которые атаковали предприятие.

Кроме того, взрывы прогремели на заводе дронов в России. Впоследствии в сети показали видео.

Незадолго СБУ и ГУР сообщили, что поразили установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.