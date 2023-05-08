Парад у Москві 9 травня: чи буде присутній справжній Путін

Путін та Шойгу на московському параді 9 травня 2021 року. Фото: РИА Новости

Питання про безпосередню участь Путіна у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня, досі остаточно не вирішено. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE український політолог, керівник Центру публічної аналітики "Вежа" та БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він нагадує, що наразі єдиним свідченням про плани Путіна відвідати парад є відповідна заява його прессекретаря Дмитра Пєскова.

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"Однак той же Пєсков буквально два дні тому повідомив про скасування традиційної зустрічі Путіна з ветеранами перед 9 травня. Чесно кажучи, я маю великі сумніви, що Путін з'явиться на параді. З моменту атаки дронів на Сенатський палац у Кремлі він не промовив публічно жодного слова, не кажучи вже про коментарі щодо атаки. Єдине відео, яке з’явилося, це те, де він зустрічався в Ново-Огарьові з міністром економічного розвитку, але й воно, швидше за все, було "консервою", — припускає експерт.

"Є варіант, що Росією керує не Путін"

Мовчання Путіна щодо атаки БпЛА на Кремль дуже нагадує аналогічне мовчання президента РФ щодо виведення російських військ із правобережжя Херсонщини восени 2022 року, підкреслює Валерій Клочок.

"Нагадаю, це відбувалося за часів командування Суровікіна. А на сьогодні Суровікін призначений куратором Пригожина, який минулої ночі здійснив декілька атак в Бахмуті, але атаки були відбиті — і це, як на мене, є свідченням утилізації ЧВК "Вагнер". Отже, саме на такому тлі в Кремлі відбуваються процеси, які можна назвати як мінімум дивними: скасована купа "Безсмертних полків", Путін особисто не коментує і не з’являється на публіці вже ось п’яту добу, і сама його присутність на параді 9 травня поки сумнівна", — зазначає Клочок.

Репетиція параду у Москві 7 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

На його думку, використати "двійника" Путіна Кремлю у цьому випадку не вдасться, оскільки на параді точно буде присутній принаймні один високий іноземний гість — президент Киргизстану Садир Жапаров.

Також експерт вважає, що Кремль навряд чи справді стурбований ймовірною атакою на парад у Москві.

"Скоріше, вони бояться ескалації всередині військово-політичної еліти в Росії. Я допускаю варіант, що на сьогодні Росією керує не Путін як такий, а "колективний Путін" — тобто певне коло осіб, які причетні до формування конкретного порядку денного. Звісно, я можу помилятися, але мені очевидно, що зараз у Кремлі відбуваються процеси перерозподілу владних повноважень на випадок "раптом що". Іншими словами, вони готують запасний аеродром, щоб ухвалювати рішення, відмінні від тих, які б ухвалив Путін", — пояснив політолог.

Валерій Клочок припускає, що до цих процесів можуть бути причетні як нинішні ключові фігури на кшталт Патрушева, Шойгу, Пєскова та інших, так і російські ультранаціоналісти та націонал-соціалісти, які хочуть бачити від голови держави більш жорсткі рішення, ніж ті, що зараз ухвалює Путін.

Політолог Валерій Клочок. Фото: facebook.com/valeriyklochok

"Невипадково останніми місяцями в інфопросторі з’являлися злиті скрипти розмов Йосипа Пригожина з Ахмедовим і Троценка з Матушевським. Хоча про їхню достовірність ще можна дискутувати, але сам факт злиття таких розмов має метою продемонструвати, що невдоволені в російській еліті існують, щоб підігрівати тих, хто готовий виступити проти Путіна, але не публічно, а кулуарно. І будь-яка показова подія, як-от 9 травня, може бути використана для такого виступу", — вважає експерт.

Хвороба та "жест доброї волі"

Також Валерій Клочок нагадує про інсайди, які час від часу озвучує військове та політичне керівництво України.

"Зверніть увагу на інформацію Буданова, який знову наполягає на тому, що він достеменно знає — а я не виключаю, що він дійсно володіє такою інформацією, — що Путін хворий на рак. Якщо у Путіна пішли ускладнення, тоді зараз він може приймати якусь хіміотерапію, і абсолютно логічно, що на параді 9 травня він не виступатиме — принаймні вживу", — припускає експерт.

Репетиція параду у Москві 7 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Крім того, давайте згадаємо тезу міністра оборони Резнікова про можливий "жест доброї волі", яку він озвучував тиждень тому. Також секретар РНБО Данілов час від часу прямо говорить, що ми будемо звільняти території як військовим, так і дипломатичним шляхом. Тобто вище керівництво України також дотичне до процесів трансформації влади в Росії. Підключені до нього і Захід, і навіть Китай, який під час голосування в Генасамблеї ООН зайняв чітку позицію непідтримки Росії", — сказав Валерій Клочок.