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Появится ли на параде в Москве настоящий Путин: прогноз эксперта

8 мая 2023 16:56
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Парад в Москве 9 мая: будет ли присутствовать настоящий Путин
Путин и Шойгу на московском параде 9 мая 2021 года. Фото: РИА Новости
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Вопрос о непосредственном участии Путина в так называемом "параде победы" в Москве 9 мая до сих пор окончательно не решен. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинский политолог, руководитель Центра публичной аналитики "Вежа" и БФ "Нова дорога" Валерий Клочок.

Он напоминает, что единственным свидетельством о планах Путина посетить парад является соответствующее заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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"Однако тот же Песков буквально два дня назад сообщил об отмене традиционной встречи Путина с ветеранами перед 9 мая. Честно говоря, у меня есть большие сомнения, что Путин появится на параде. С момента атаки дронов на Сенатский дворец в Кремле он не произнес публично ни единого слова, не говоря уже о комментариях по поводу атаки. Единственное появившееся видео — это то, где он встречался в Ново-Огарево с министром экономического развития, но и оно, скорее всего, было "консервой", — предполагает эксперт.

"Есть вариант, что Россией руководит не Путин"

Молчание Путина по поводу атаки БпЛА на Кремль весьма напоминает аналогичное молчание президента РФ о выводе российских войск с правобережья Херсонщины осенью 2022 года, подчеркивает Валерий Клочок.

"Напомню, это происходило во времена командования Суровикина. А на сегодняшний день Суровикин назначен куратором Пригожина, который минувшей ночью совершил несколько атак в Бахмуте, но атаки были отбиты — и это, на мой взгляд, является свидетельством утилизации ЧВК "Вагнер". Таким образом, именно на таком фоне в Кремле происходят процессы, которые можно назвать как минимум странными: отменена куча "Бессмертных полков", Путин лично не комментирует и не появляется на публике уже  пятые сутки, и само его присутствие на параде 9 мая пока что сомнительно", — отмечает Клочок.

Репетиція "Параду перемоги" у Москві, 7 травня 2023 р.
Репетиция парада в Москве 7 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

По его мнению, использовать "двойника" Путина Кремлю в данном случае не удастся, поскольку на параде точно будет присутствовать по меньшей мере один высокий иностранный гость — президент Киргизстана Садыр Жапаров.

Также эксперт считает, что Кремль вряд ли действительно обеспокоен вероятной атакой на парад в Москве.

"Скорее, они боятся эскалации внутри военно-политической элиты в России. Я допускаю вариант, что на сегодняшний день Россией руководит не Путин как таковой, а "коллективный Путин" — то есть определенный круг лиц, причастных к формированию конкретной повестки дня. Конечно, я могу ошибаться, но мне очевидно, что сейчас в Кремле происходят процессы перераспределения властных полномочий на случай "если что". Иными словами, они готовят запасной аэродром, чтобы принимать решения, отличные от тех, которые бы принял Путин", — пояснил политолог.

Валерий Клочок предполагает, что к этим процессам могут быть причастны как нынешние ключевые фигуры вроде Патрушева, Шойгу, Пескова и других, так и российские ультранационалисты и национал-социалисты, которые хотят видеть от главы государства более жесткие решения, чем те, которые сейчас принимает Путин.

Валерій Клочок
Политолог Валерий Клочок. Фото: facebook.com/valeriyklochok

"Не случайно в последние месяцы в инфопространстве появлялись слитые скрипты разговоров Иосифа Пригожина с Ахмедовым и Троценко с Матушевским. Хотя об их достоверности еще можно дискутировать, но сам факт слива таких разговоров имеет целью продемонстрировать, что недовольные в российской элите есть, чтобы подогреть тех, кто готов выступить против Путина, но не публично, а кулуарно. И любое показательное событие, например 9 мая, может быть использовано для такого выступления", — полагает эксперт.

Болезнь и "жест доброй воли"

Также Валерий Клочок напоминает об инсайдах, время от времени озвучиваемых военным и политическим руководством Украины.

"Обратите внимание на информацию Буданова, который снова настаивает на том, что он точно знает — а я не исключаю, что он действительно владеет такой информацией, — что Путин болен раком. Если у Путина пошли осложнения, тогда сейчас он может принимать какую-то химиотерапию, и абсолютно логично, что на параде 9 мая он не будет выступать — по крайней мере, вживую", — предполагает эксперт.

Репетиція "Параду перемоги" у Москві, 7 травня 2023 р.
Репетиция парада в Москве 7 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Кроме того, давайте вспомним тезис министра обороны Резникова о возможном "жесте доброй воли", который он озвучивал неделю назад. Также секретарь СНБО Данилов время от времени прямо говорит, что мы будем освобождать территории как военным, так и дипломатическим путем. То есть высшее руководство. Украина также причастна к процессам трансформации власти в России. Подключены к ним и Запад, и даже Китай, который во время голосования в Генассамблее ООН занял четкую позицию неподдержки России", — сказал Валерий Клочок.

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