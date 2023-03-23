Чи зможе Пригожин перемогти російське міноборони: прогноз від української розвідки
Євген Пригожин продовжує конфліктувати із міноборони рф. У цьому конфлікті програє власник ПВК "Вагнер", а його військова структура повернеться до своїх завдань в Африці та на Близькому Сході.
Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
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Хто переможе у конфлікті Пригожина з міноборони
За словами Скібіцького, конфлікт між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністерством оборони російської федерації продовжує тривати.
Переможцем у цьому конфлікті, найімовіріше, стане відомство Сергія Шойгу.
"У Пригожина є проблеми з набором особового складу. До того ж він не виконав ту обіцянку, яку давав: він казав, що до вересня візьме Бахмут", — нагадав Скібіцький.
Також у міноборони рф є можливість натиснути на Пригожина через обмеження постачання боєприпасів для "вагнерівців".
Що буде з "Вагнером"
Вадим Скібіцький припустив, що підрозділи ПВК "Вагнер" скоро підуть з України.
Ця військова компанія, за словами представника ГУР, "втрачає свої основні сили, а їхні інтереси не обмежуються лише Україною".
"Пригожин уже відверто визнає, що його просто зливають", — наголосив заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни припускав, що російська влада, імовірно, планує зберегти вплив ПВК "Вагнер" у світі. Але з російсько-української війни "вагнерівців" хочуть витіснити.
Фото: "Радіо Свобода"