Сможет ли Пригожин победить российское минобороны: прогноз от украинской разведки

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

Евгений Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны рф. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер" , а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Кто победит в конфликте Пригожин из минобороны

По словам Скибицкого, конфликт между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министерством обороны российской федерации продолжает продолжаться.

Победителем в этом конфликте, скорее всего, станет ведомство Сергея Шойгу.

"У Пригожина есть проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил то обещание, которое давал: он говорил, что до сентября возьмет Бахмут", — напомнил Скибицкий.

Также у минобороны рф есть возможность нажать на Пригожина из-за ограничения поставок боеприпасов для "вагнеровцев".

Что будет с "Вагнером"

Вадим Скибицкий предположил, что подразделения ЧВК "Вагнер" скоро уйдут из Украины.

Эта военная компания, по словам представителя ГУР, "теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной".

"Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", — подчеркнул заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее Институт изучения войны предполагал, что российские власти, вероятно, планируют сохранить влияние ЧВК "Вагнер" в мире. Но с российско-украинской войны "вагнеровцев" хотят вытеснить.

Фото: "Радио Свобода"