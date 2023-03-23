Сможет ли Пригожин победить российское минобороны: прогноз от украинской разведки
Евгений Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны рф. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер" , а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
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Кто победит в конфликте Пригожин из минобороны
По словам Скибицкого, конфликт между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министерством обороны российской федерации продолжает продолжаться.
Победителем в этом конфликте, скорее всего, станет ведомство Сергея Шойгу.
"У Пригожина есть проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил то обещание, которое давал: он говорил, что до сентября возьмет Бахмут", — напомнил Скибицкий.
Также у минобороны рф есть возможность нажать на Пригожина из-за ограничения поставок боеприпасов для "вагнеровцев".
Что будет с "Вагнером"
Вадим Скибицкий предположил, что подразделения ЧВК "Вагнер" скоро уйдут из Украины.
Эта военная компания, по словам представителя ГУР, "теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной".
"Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", — подчеркнул заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Напомним, ранее Институт изучения войны предполагал, что российские власти, вероятно, планируют сохранить влияние ЧВК "Вагнер" в мире. Но с российско-украинской войны "вагнеровцев" хотят вытеснить.
Фото: "Радио Свобода"